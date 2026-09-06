Acceder a alimentos médicos especiales, el dolor de cabeza para miles de pacientes

La fórmula no hidrolizada contiene proteínas de leche casi intactas; la hidrolizada las fragmenta para reducir el riesgo de una reacción alérgica.
Foto: Petr Kratochvil - Public Domain Pictures
A Leidy Joana López le angustiaba algo que para otras mamás es solo motivo de alegría: que su hijo comiera. A medida que crecía, Sebastián comía cada vez más. Y a medida que lo hacía, ella veía cómo el tarro de su alimentación se iba reduciendo. “Usted no sabe cómo uno sufre cuando esa leche ya está para acabarse. Piensa uno: ‘Dios mío, otro tarro”.
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