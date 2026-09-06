Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Acceder a alimentos médicos especiales, el dolor de cabeza para miles de pacientes

En el sistema de salud hay una buena cantidad de pacientes que necesitan Alimentos para Propósitos Médicos Especiales, pero no están logrando acceder a ellos. Entre 2024 y 2025 hubo 6.023 pacientes que acumularon cerca de 35.000 dificultades de acceso.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
07 de septiembre de 2026 - 12:04 a. m.
La fórmula no hidrolizada contiene proteínas de leche casi intactas; la hidrolizada las fragmenta para reducir el riesgo de una reacción alérgica.
La fórmula no hidrolizada contiene proteínas de leche casi intactas; la hidrolizada las fragmenta para reducir el riesgo de una reacción alérgica.
Foto: Petr Kratochvil - Public Domain Pictures

A Leidy Joana López le angustiaba algo que para otras mamás es solo motivo de alegría: que su hijo comiera. A medida que crecía, Sebastián comía cada vez más. Y a medida que lo hacía, ella veía cómo el tarro de su alimentación se iba reduciendo. “Usted no sabe cómo uno sufre cuando esa leche ya está para acabarse. Piensa uno: ‘Dios mío, otro tarro”.

(Lea. Identifican señales que pueden advertir de...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

alimentos médicos especiales

Sistema de salud

PremiumEE

fórmulas infantiles

APME

alergias alimentarias en niños

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.