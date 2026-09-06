Identifican señales que pueden advertir de menstruaciones dolorosas hasta tres años antes Foto: Las Igualadas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un reciente estudio publicado en la revista The Lancet es el primero en analizar los factores de riesgo presentes antes de la primera menstruación y que podrían estar relacionados con el desarrollo del dolor menstrual, conocido científicamente como dismenorrea. Para ello, se centró en niñas de 12 y 13 años.

(Lea: La grasa nunca ha sido el enemigo; el desconocimiento sobre ella, sí)

Hasta el momento, la mayoría de la literatura científica se había centrado en las mujeres adultas o en adolescentes de mayor edad. Sin embargo, en este estudio liderado por Melissa Lenert, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, el equipo se dio a la tarea de analizar si algunos síntomas y características presentes tres años antes de la primera menstruación podían estar relacionados con la aparición posterior de períodos dolorosos.

El objetivo era identificar qué factores podían aumentar el riesgo de desarrollar dismenorrea. Para ello, emplearon una serie de cuestionarios aplicados a 2.25 niñas que participaron en el estudio y sus familias. Los resultados mostraron que cerca del 58% de las adolescentes desarrolló este tipo de dolor. De ellas, 247 (alrededor del 20 %) describieron el dolor como severo.

La importancia de identificar estos factores, dijo en entrevista con El País la investigadora Lenert, es porque hay una relación que existe entre la dismenorrea severa durante la adolescencia y el dolor crónico en la edad adulta.

Este, dijo, “puede desarrollar dolor crónico ante ciertos factores traumáticos como enfermedades, infecciones o lesiones repetidas (...) la dismenorrea severa no tratada podría ser uno de esos factores”. Cabe recordar que la dismenorrea no se reduce simplemente a tener cólicos, sino que se trata de un dolor menstrual que puede llegar a interferir con las actividades cotidianas.

(Puede leer: Los influencers encontraron una nueva obsesión (y fuente de dinero): la microbiota)

De acuerdo con los investigadores, aquellas niñas que posteriormente presentaron menstruaciones dolorosas tenían mayor probabilidad de haber presentado algunos síntomas físicos entre los 9 y 10 años. Entre ellos estaban mareos, cansancio excesivo sin motivo aparente, náuseas, malestar general, estreñimiento, sequedad o picazón de ojos y erupciones en la piel.

“Explorar las causas subyacentes de esta sensibilidad es un paso fundamental en este campo de investigación”, agregó la investigadora a El País.

Además de estos síntomas, el equipo encontró que las niñas que después presentaron dismenorrea también habían mostrado algunos signos de pubertad avanzada, como vello corporal, cambios en la piel, “estirones” de crecimiento y desarrollo de los senos. Pero, ¿por qué podrían darse estos cambios? Lenert dijo que podrían estar relacionados con factores genéticos o ambientales.

“Por ejemplo, factores ambientales que afectan a la nutrición, la exposición a disruptores endocrinos o el estrés en la infancia pueden contribuir a un desarrollo puberal avanzado antes de la menarquia”, agregó.

Otro hallazgo clave que resaltan en la investigación está relacionado con los determinantes sociales de la salud, pues los resultados indican que las adolescentes negras presentaron un 38 % más de probabilidades de experimentar menstruaciones dolorosas que las blancas.

En el caso de las adolescentes hispanas, el riesgo fue un 34 % mayor que el de las no hispanas.

(Le puede interesar: La personalidad también está en los genes: científicos identifican 1.260 variantes clave)

A los ojos de la investigadora, “muchas personas con dismenorrea severa desarrollan dolor crónico debido a afecciones como endometriosis o miomas uterinos, entre otras; la intervención temprana en estas afecciones es fundamental para limitar el sufrimiento innecesario”.

El equipo advierte que estos factores, sin embargo, no se traducen en que una niña vaya a desarrollar dismenorrea, sino que están asociados con una mayor probabilidad de presentar dolor menstrual en los años siguientes. Por eso, agregan que identificar estas señales antes de la primera menstruación podría permitir una atención temprana.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺