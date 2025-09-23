Deuda con los hospitales y clínicas de importante gremio llegó a los $24 billones

Director de la asociación de hospitales y clínicas Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), gremio que agrupa a algunas de las principales instituciones prestadoras de salud del país y que concentra el 29% de las camas hospitalarias, presentó su más reciente estudio de cartera hospitalaria. El informe muestra que, con corte a junio de 2025, las 227 instituciones que reportan información registran deudas cercanas a $24 billones. Esto representa, dice el gremio, un aumento del 18,4% frente a diciembre de 2024, es decir, más de $3,7 billones adicionales en solo seis meses. (Puede ver: ¿Cuánto vale afiliarse a la EPS como independiente?).

Los datos se conocen justo en medio del reinicio del debate de la reforma a la salud en el Congreso. La ACHC resalta que la cartera hospitalaria en mora sigue creciendo y concentrándose. En diciembre de 2024, la cartera en mora representaba el 55,3% del total de la deuda; para junio de 2025, esta cifra subió a 56,0%, lo que equivale a un aumento de más de $2,2 billones en seis meses. Con “cartera en mora”, el gremio se refiere a los recursos que las instituciones de salud ya han prestado en atención médica, pero que aún no han recibido de pago por parte de las EPS, el Estado u otros deudores. Es decir, son facturas pendientes que las clínicas y hospitales esperan cobrar, y que afectan directamente su flujo de caja y su capacidad para operar con normalidad.

Al analizar la deuda por regímenes, las EPS del régimen contributivo concentran el 50,5% de la deuda total, es decir, más de $12,1 billones. Le siguen las EPS del Régimen Subsidiado, con el 26,3% del total de la deuda, alrededor de $6,3 billones. En tercer lugar, los deudores agrupados como Estado (entes territoriales, ADRES y el extinto FOSYGA) concentran 7,9%, cerca de $1,9 billones. Por último, las aseguradoras de SOAT representan 2,7%, las de Planes Complementarios y Medicina Prepagada 1,9%, y las aseguradoras de Riesgos Laborales apenas 0,5% de la deuda total.

Dentro del régimen contributivo, más del 90% de la deuda —unos $10,9 billones— corresponde a 12 EPS actualmente en operación. El restante 9,7% (aproximadamente $1,2 billones) pertenece a 17 EPS que fueron liquidadas o se retiraron voluntariamente. Las tres principales deudoras son Nueva EPS, Sanitas y Famisanar, con un total cercano a $7,8 billones , que representan 71,3% de la deuda de las EPS activas de este régimen y 77,2% de su cartera en mora. Entre las EPS con menor concentración de mora se destacan Aliansalud, Mutual Ser, Salud Mía y Sura, todas con mora inferior al 26%.

En el régimen subsidiado, la deuda total asciende a $6,3 billones. De este monto, el 81,1% corresponde a 17 EPS activas, mientras que el 18,9% (aproximadamente 1,2 billones) pertenece a 32 entidades liquidadas o fusionadas. Las principales deudoras son Nueva EPS, Savia Salud y Emssanar, que suman más de $2,8 billones, es decir, el 45,2% de la deuda total del régimen subsidiado. Su cartera en mora supera los $1,6 billones, lo que equivale al 55,3% de la mora del régimen. Entre las EPS con mejor desempeño destaca Mutual Ser, con una concentración de cartera en mora inferior al 25%.

El desempeño de las EPS intervenidas

Los datos sobre las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional muestran un panorama crítico. Las 11 EPS que están bajo intervención o vigilancia especial adeudan en conjunto más de $12,8 billones, lo que equivale al 79,8% de la deuda total de todas las EPS en operación, dice la ACHC. De esa suma, $7,3 billones están en mora, es decir, pendientes de pago, lo que representa el 85,6% de la cartera en mora de las EPS activas.

Comparado con diciembre de 2024, estas 11 EPS aumentaron su deuda total en 27,6%, lo que corresponde a más de $2,7 billones, y la concentración de su cartera morosa creció 2,1 puntos porcentuales, pasando del 54,9% al 57,0%.

Entre las EPS intervenidas, Nueva EPS concentra la mayor parte de la deuda, con $6,69 billones y una cartera en mora de 60,9%, equivalente a $3,63 billones en facturas pendientes de más de 91 días. Le siguen Coosalud, con $1,11 billones y una mora de 62,9%, y Sanitas, que registra $1,61 billones con una mora de 42,7%. Estas tres EPS juntas concentran una gran porción del riesgo financiero dentro del grupo intervenido.

Otras EPS como Asmet Salud y Capresoca presentan niveles de mora especialmente altos, de 71,2% y 74,2%, respectivamente, a pesar de tener montos absolutos menores.

Entre las EPS con menor concentración de mora destacan S.O.S., Savia Salud y Famisanar, con porcentajes entre 48% y 50%. Al desglosar la deuda según la antigüedad, se observa que la mayor parte de la mora se concentra en facturas de más de 91 días. Por ejemplo, en Nueva EPS, de los $6,69 billones de deuda total, $3,63 billones corresponden a esta categoría. Esta tendencia se repite en la mayoría de las EPS intervenidas.

Llamados al Gobierno

El gremio insiste en un llamado a las autoridades para que actúen frente al deterioro de la cartera y la creciente iliquidez en el sector prestador de servicios de salud.

Según la ACHC, el gobierno debe agilizar las modificaciones al mecanismo de giro directo, como el incremento del porcentaje mínimo al 90% y la aplicación de la circular 015, que prioriza el pago a las instituciones prestadoras independientes sobre las integradas verticalmente. Además, el gremio insistió en avanzar con la desinversión de reservas técnicas para el pago de carteras antiguas, expedir normas que avalen a la ADRES como garante para el acceso de las IPS al sistema financiero y fondear la línea FINDETER, que permitiría a las EPS obtener crédito para cumplir con sus obligaciones con la red.

“No sobra recordar la importancia de la concreción de la capitalización requerida por algunas aseguradoras. Consideramos que el sistema debe contar con un fondo de garantía que sea funcional y pueda operar en momentos de una eventual liquidación de EPS, protegiendo al sector prestador del ya conocido impacto lesivo de esas decisiones”, puntualizó el director general de la ACHC Juan Carlos Giraldo Valencia.

El gremio también urgió a las autoridades de vigilancia y control a verificar la capacidad real de las EPS para responder por la población a su cargo, cotejando el tamaño poblacional de cada aseguradora con las redes de servicios que efectivamente han puesto a disposición de sus afiliados. “Mantener una red suficiente, funcional, dispuesta y resolutiva es obligación básica de las aseguradoras, tanto de las intervenidas como de las que no lo están. La estabilidad y completitud de los pagos es factor clave para garantizar la atención segura y de calidad para toda la población”, señaló la ACHC.

Finalmente, frente a la discusión de la reforma a la salud en el Congreso, la ACHC enfatizó la necesidad de incluir mecanismos que mejoren el flujo de caja de las IPS. “Nuestro objetivo institucional siempre será poder atender a todos los pacientes que así lo requieran, pero hacerlo con éxito necesita el cumplimiento total de los compromisos y obligaciones de todos los agentes del sistema. El sector prestador se esfuerza por preservar su operación y cuidar a los pacientes y al talento humano en salud, pero requiere la ayuda de las autoridades y la responsabilidad de los actores del sector. Hoy necesitamos un rescate financiero para quienes mantienen la operación de nuestro sistema de salud”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺