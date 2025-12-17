Alerta del Invima: esta cuenta Instagram está vendiendo suplementos dietarios fraudulentos

Hay, al menos, 18 suplementos fraudulentos que está vendiendo la cuenta Myfitnesscol Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Invima publicó hace unos días una nueva alerta sanitaria en la que advierte sobre el riesgo que pueden enfrentar los usuarios colombianos al adquirir una serie de suplementos dietarios que está comercializando una cuenta de Instagram.

La cuenta a la que se refiere es Myfitnesscol, en donde se promocionan productos que no cuentan con registro sanitario, que es, palabras más, palabras menos, el permiso que otorga la entidad a cualquier suplemento y que garantiza que es seguro para los compradores.

(Lea La SIC ordena medidas a Rappi, Dislicores, Éxito y otros almacenes por venta de vapeadores)

“El Invima advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los diversos productos promocionados como suplementos dietarios. Los productos no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente, por lo cual su comercialización en Colombia es ilegal”, señala la entidad en su alerta.

En total, el Invima identificó 18 productos que Myfitnesscol está promocionando sin tener el debido permiso. Son los siguientes:

• Anatropin

• Anavar (Oxandrolone) 10 Mg

• Testolone (Rad -140) 5 Mg

• Primobolan 10 Mg

• Creatine• Adipodex Get

• MuscLex Get

• Pct

• Oxy-Burn

• Ananolan

• Deca-Test Ge

t• Dura-Bol Get

• T-3 (Liothyroninr Sodium B.P 25 Mcg)

• Creavol Kingtech

• Zero Carb Blocker Get

• Ostarine (Mk-2866)

• Cycle Detox Get

• Dura-Fit

Las graves consecuencias para la salud de los usuarios

De acuerdo con el Invima, quienes consuman este tipo de productos se exponen a una serie de riesgos, entre los que se encuentran “problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, colitis ulcerosa, síntomas de apendicitis, palpitaciones elevadas, enfermedades cardiacas, nerviosismo, ansiedad y temblores”.

También, dice la entidad, se pueden ver expuestos a tener efectos sobre el estado de ánimo.

(Lea Este estudio en futbolistas sugiere que la menstruación incide en la recuperación de lesiones)

El Invima llama la atención, especialmente, sobre el consumo de esteroides anabólicos, presentes en varios de los productos comercializados en esa plataforma, pues “pueden causar daños graves, duraderos y, en algunos casos, irreversibles”

Así mismo, “pueden provocar ataques cardíacos prematuros, derrames cerebrales, tumores hepáticos, insuficiencia renal y problemas psiquiátricos. Además, detener el consumo de esteroides puede causar depresión, lo que suele provocar la reanudación del consumo”.

La recomendación del Invima para los usuarios es detener de forma inmediata el consumo de esos productos. En caso de presentar eventos adversos, puede notificarlos en este enlace. También sugiere consultar al personal de salud, si es necesario.

Otra sugerencia de la entidad es un consejo que suele hacer a los ciudadanos: es importante consultar si ese tipo de productos cuentan con el debido registro sanitario, algo que puede hacerse en este link.

Además, les recuerda tener precaución con las compras de esos artículos en redes sociales. Lo mejor es hacerlas en sitios autorizados.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺