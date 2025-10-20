Alerta por comercialización ilegal en Colombia de condones falsificados

El producto falsificado, dice el Invima, "muestra diferencias evidentes en colores, calidad y legibilidad de impresión, así como textos desalineados o incompletos". Los textos son más pequeños y no incluyen las instrucciones completas. /Invima Foto: Invima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó este lunes sobre la comercialización ilegal de condones falsificados de la marca “TODAY MUTUAL SENSATION”, los cuales, según la entidad, estarían circulando en el país y “representan un riesgo potencial para la salud y la seguridad sexual de los consumidores”.

El Invima describe en su comunicado algunas características que podrían ayudarlo a identificar los condones falsos. El producto original presenta un diseño limpio, con logo y texto sobre fondo metalizado, letras claras y legibles, sin errores de ortografía y con colores nítidos. En el reverso incluye instrucciones de uso completas y advertencias sanitarias, además de la fecha de fabricación y vencimiento correctamente impresas y un único número de lote legible e indeleble que identifica el producto auténtico.

El producto falsificado, dice el Invima, “muestra diferencias evidentes en colores, calidad y legibilidad de impresión, así como textos desalineados o incompletos”. Los textos son más pequeños y no incluyen las instrucciones completas. El empaque tiene dos números de lote distintos (180567241 y 24013221) y dos fechas de vencimiento diferentes (12/2023 y 05/2028) en el mismo sobre, lo cual no ocurre en los productos originales.

Por último, el Invima señala que identificó que el número de registro sanitario impreso (2015DM-0000058-R1) no corresponde al producto “TODAY MUTUAL SENSATION”, lo que confirma su condición fraudulenta. Estos productos no han sido sometidos a controles de calidad, esterilidad ni pruebas de resistencia, lo que compromete su funcionalidad y protección. (Puede ver: ¿Por qué las estrellas “parpadean”?)

Los riesgos de usar condones falsificados son evidentes: no cumplen su objetivo de evitar embarazos no deseados y tampoco protegen de una posible transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH. Pero además, pueden generar reacciones adversas en la piel o mucosas debido a materiales no aprobados ni evaluados por el Invima.

Si cree que esta usando alguno de estos productos, suspenda de inmediato su uso.

Verifique siempre que los productos cuenten con registro sanitario vigente en la página web del Invima: www.invima.gov.co.

Reporte cualquier sospecha o incidente al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima a través del enlace: https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/.

Denuncie los sitios donde evidencie la comercialización de los condones falsificados en: https://sesuite.invima.gov.co:444/Pqrsd/peticiones/solicitud

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺