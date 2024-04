Algunos grupos médicos y el presidente de la EPS Sanitas también salieron a marchar

Imagen de las manifestaciones en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Foto: Jose Vargas Esguerra

En las marchas que estaban organizadas para este 21 de abril también se vieron varios profesionales de la salud protestando en diversas ciudades de Colombia. Como lo habían anunciado hace unos días a través de diversos comunicados, no están conformes con la manera en la que el gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones en torno al sistema de salud.

En principio, fueron convocadas por la Asociación Colombiana de Cirugía y, luego, por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que agrupa 69 organizaciones.

En un comunicado publicado este 21 de abril volvieron a reiterar los motivos por los que salieron a las calles: “Sensibilizar de una manera respetuosa al Gobierno Nacional actual y a los futuros gobiernos, a las diferentes instituciones nacionales con injerencia en la toma de decisiones sobre la salud de los colombianos, a todos los demás actores relacionados con el Sistema de la Salud (...) a construir de una manera responsable un Sistema de Salud más sólido, equitativo y en constante evolución para el beneficio de todos los colombianos”, se lee en el documento.

Entre sus peticiones se encontraba que “se reglamente y se ponga en acción la Ley Estatutaria de la Salud” y que se tenga en cuenta las “recomendaciones sugeridas en los 14 Acuerdos Fundamentales” y que fueron elaborados por “nuestras instituciones representativas y que fueron puestos a consideración del Gobierno Nacional”.

También pedían que las modificaciones que se plantean al sistema de salud sean “el resultado del análisis y propuestas de mesas de trabajo” y que se garantice la continuidad de las terapias y tratamientos de todos los pacientes.

Así mismo, en las marchas en Bogotá hubo algunos grupos que manifestaron su apoyo a la EPS Sanitas. Su presidente, Juan Pablo Rueda, también salió a protestar, como se puede observar en este video capturado por El Espectador.

Hay que recordar que Sanitas fue intervenida por la Superintendencia de Salud hace un par de semanas, al no cumplir con varios de los indicadores financieros. En respuesta, la semana pasada, el abogado del grupo Keralty anunció varias medidas judiciales con la que esperan recuperar el control de la EPS.

“Estoy acompañando a sociedades de pacientes, a los médicos. Creo que es una causa que vale la pena; es una causa de todos”, dijo, por su parte, el exministro Alejandro Gaviria, quien también salió a la calles en Bogotá.

Otro grupo médico, en desacuerdo con las marchas

Sin embargo, también hubo otro sector de los médicos que no respaldaron la llamada “marcha de las batas blancas”. Federación Médica Colombian (FMC), de la que hace parte la exministra Carolina Corcho, por ejemplo, manifestó su desacuerdo.

“Durante más de 30 años en mi ejercicio, he visto muchos pacientes sufrir por falta de atención. He visto muchas muertes atribuibles al sistema de salud. He visto a muchas enfermeras indignadas porque no pueden llevar comida a sus familias porque las clínicas no les paga, porque las EPS no les pagan a las clínicas”, dijo en sus redes sociales el vicepresidente de la FMC, Herman Bayona, que recordó que apoyaba la reforma a la salud y las medidas que está tomando el gobierno. Por eso, aseguró, no respalda la manifestación de sus colegas.

Desde la #FMC nos unimos al M.D., @BayonaHerman, vicepdte. @FedemedicaC, Miembro @CMBogotaDC al decir que NO APOYAMOS la "marcha de las batas blancas". Reivindicamos que la salud y el trabajo digno, no son un negocio, son un derecho no negociable para la población en general ✊🏽👇🏽 https://t.co/yLxYbwgUUc — Federación Médica Colombiana FMC (@FedemedicaC) April 20, 2024

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺