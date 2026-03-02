América Latina reduce el hambre por cuarto año, pero las cifras muestran otro problema

Imagen de referencia. Hay brechas económicas que afectan el acceso a una buena alimentación. Foto: Cortesía FAO

América Latina completa cuatro años consecutivos reduciendo el hambre, de acuerdo con el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, publicado recientemente por la Organización de Naciones Unidas. Aunque se trata de una buena noticia, las cifras están revelando otros problemas detrás de la alimentación en la región.

“En 2024, el 5,1% de la población regional padecía hambre, una reducción desde el 6,1% registrado en 2020. Esto significa que 6,2 millones de personas dejaron de sufrir subalimentación en el período. Cuatro países (Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay) ya tienen una prevalencia de hambre inferior al 2,5%, mientras que Chile y México están cerca de alcanzar este umbral”, explicó la ONU en un comunicado.

La mejora en el indicador de subalimentación durante estos cuatro años fue impulsada principalmente por los países de América del Sur, que lograron un promedio de 3,8 % de la población, una reducción de cerca de un punto porcentual con respecto a 2022.

En el Caribe se presentan las cifras más preocupantes, con un promedio de 17,5 % de la población en subalimentación. Haití es el caso más grave, con más de la mitad de su población dentro del indicador.

En las cifras de inseguridad alimentaria moderada también reportaron una reducción importante, pasando de 33,7 % en 2020 a un 25,2 % de la población en 2024. Para hacerse una idea de lo que ha mejorado América Latina, el promedio de inseguridad alimentaria moderada mundial es de 28 %.

Pero las cifras también revelan el crecimiento de otros problemas vinculados a la alimentación en América Latina. Por una parte, que cada vez más adultos padecen obesidad. En total, 29,9 % de las personas adultas tienen obesidad, una brecha muy amplia frente al 15,8 % promedio a nivel mundial.

Dentro de este panorama, para la ONU también es preocupante el costo de acceder a una dieta saludable en América Latina. Según el informe, hubo un incremento de 3,8 % en ese costo en 2024, alcanzando los USD 5,16 (unos COP 19.500).

Detrás de este dato, hay casi 182 millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable en la región. “No podemos hablar de progreso real mientras las brechas sigan dejando atrás a millones de personas, especialmente a las mujeres”, dijo Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos en el comunicado de la ONU.

