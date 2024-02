América llega a la cumbre contra el tabaco liderando temas de ambiente y derechos humanos

Plenaria de la COP10. WHO / FCTC / Yuscar Duarte Foto: WHO / FCTC / Yuscar Duarte - @JUSACK

A la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP10) en Ciudad de Panamá, la región de las Américas llega con una agenda nutrida y con el deseo de ser protagonista. Hasta el próximo 10 de febrero la región espera liderar cuatro de los temas de mayor importancia que se discutirán en la cumbre, entre ellos, una propuesta ecuatoriana para incluir el tema de derechos humanos a cualquier discusión sobre tabaco, y una propuesta brasileña de comenzar el camino para que, en un futuro próximo, la industria tabacalera responda por impactos en el medio ambiente.

Una de las que más concentra la atención y apoyo de la región es la propuesta ecuatoriana. Andrés Benavides, delegado técnico de la delegación de ese país en la COP, resume en términos simples la propuesta: “Básicamente, insta a las partes a que el tema de derechos humanos se interrelacione con el control de tabaco. También propone al secretariado que cada vez que tenga reuniones con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ponga sobre la mesa los principios del Convenio Marco Contra el Tabaco para que el tema quede en la agenda de los derechos humanos”.

Puede ver: Colombia, a la cola de los países que advierten los peligros del tabaco en los empaques

La propuesta parece simple, pero podría tener implicaciones importantes. Que los países la acepten sugeriría que se puede considerar que las consecuencias adversas del tabaco son, entre otras, amenazas a los derechos humanos fundamentales, en particular el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr. La propuesta que se pondrá a consideración incluye un extenso resumen de declaraciones, informes y posiciones en donde se defiende esa relación entre tabaco y derechos humanos.

Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño pidió a los Estados que protegiesen del tabaco a los niños y se abstuviesen de anunciar, comercializar y vender tabaco a esa población, mientras el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por los graves efectos del tabaco en la salud de las mujeres e hizo referencia al Convenio Marco de la OMS.

La propuesta brasileña, por otro lado, pretende ir un poco más. Esta versa sobre el artículo 18 del tratado contra el tabaco. Allí se señala que: “En cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Convenio, las Partes acuerdan prestar debida atención a la protección ambiental y a la salud de las personas en relación con el medio ambiente, por lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación de productos de tabaco, en sus respectivos territorios”. Este artículo se discutía junto con el 17, que trata del apoyo a alternativas económicamente viables, pero lo que Brasil está pidiendo es que se discuta individualmente, lo que algunos observadores ven como la posibilidad de que se ahonde en el impacto ambiental.

Aunque desde hace siglos se fuma tabaco, fue solo hasta la década de 1990 que comenzaron a surgir investigaciones y campañas que destacaban el impacto ambiental de las colillas de cigarrillos. Hoy se sabe que cuando se desechan de forma inadecuada, las colillas se descomponen por la luz solar y la humedad y liberan al ambiente microplásticos, metales pesados y muchas otras sustancias químicas dañinas. Una de las sugerencias que deja ver el texto que propone Brasil es la restricción al uso de filtros de cigarrillos. Tanto la propuesta de Ecuador como la medioambiental de Brasil recibió apoyo de la delegación colombiana.

Hay otro tema que despierta menos consensos que esos y que será tratado. Se trata de un asunto espinoso en el que otras COP (como la ambiental) han encallado durante mucho tiempo. La pregunta es sencilla: ¿quién debe responder los daños del consumo de tabaco? El artículo 19 dispone que, a los fines de control del tabaco, los Estados considerarán la adopción de medidas legislativas o la promoción de sus leyes vigentes, cuando sea necesario, para ocuparse de la responsabilidad penal y civil, inclusive la compensación.

Puede ver: La guerra de Ucrania y Rusia tensiona la cumbre sobre tabaco en Panamá

El artículo 19 es uno de los menos aplicados por los Estados. La COP examinó por primera vez la su aplicación en su cuarta reunión, y desde entonces ha señalado que no se observan progresos notables. Ha habido propuestas muy innovadoras para solucionar esa especie de bloqueo. Por ejemplo, se llegó a proponer la preparación de un régimen internacional de responsabilidad civil o penal, como un protocolo, y el establecimiento de un órgano permanente para recibir denuncias de infracciones del Convenio Marco de la OMS y el establecimiento de un mecanismo de financiación. Pero nada ha sido aprobado.

Para avanzar en esta cuestión, la COP estableció un grupo de expertos con el mandato de informar sobre los hechos, los datos y las opciones concernientes a la aplicación del artículo 19. La decisión de prorrogar el mandato del grupo de expertos una vez demuestra lo difícil que ha sido llegar a consensos. Hay escenarios en donde la pregunta de quién debe responder por los daños del tabaco tiene más posibilidades.

Por ejemplo, dijo un informe de ese grupo de expertos, mediante la facilitación del acceso a la justicia para las víctimas de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, tanto de forma colectiva como individual, o la recuperación de los costos ligados a la atención de salud. Brasil anunció, de hecho, que la Fiscalía del país acaba de presentar un caso judicial para pedirle a la industria compensaciones.

*El Espectador está en Panamá invitado por Campaign for Tobacco-Free Kids. La organización respeta y no interfiere de ninguna manera en el contenido periodístico de este cubrimiento.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺