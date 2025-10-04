Animales transmisores de rabia: ha habido 140.000 agresiones en Colombia en 2025. ¿Dónde?

Los perros y los gatos son los animales que más causan este tipo de agresiones. Foto: Pexels y José Reynaldo da Fonseca - Wikimedia commons

Las agresiones a humanos hechas por animales que pueden transmitir la rabia son un serio problema de salud. Quienes resultan contagiados pueden desarrollar síntomas muy graves como convulsiones, espasmos, entumecimiento o alucinaciones e, incluso, estar en riesgo de muerte. El virus, que es transmitido por algunos animales, viaja de la herida hasta el cerebro, donde causa hinchazón.

En Colombia, los datos recopilados por el Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que en lo que va de 2025 se han presentado 140.645 casos de agresiones ocasionadas por estos animales que pueden transmitir la rabia. Eso, en otras palabras, quiere decir que se han presentado 272,9 por cada 100 mil habitantes.

De esa cantidad de casos, casi la mitad han sido graves. Para ser precisos, 46,6 %. Otro 41,13 % han sido de exposición leve. Los hombres han sido los más afectados, en comparación a las mujeres, aunque la diferencia no es muy alta: 72.193 frente a 68.452.

¿Qué grupos de edad son los más afectados y en qué ciudades hay más casos?

La mayor parte de los casos de agresiones se concentran en tres grupos poblacionales: de cero a 9 años, de 10 años a 19 años, y de 20 años a 29 años. En la siguiente gráfica se puede observar con más detalle la cantidad de agresiones que ha habido:

Por otra parte, hay una distribución similar si se analizan los casos según el régimen en el que han ocurrido: ha habido 67.501 en el subsidiado y 63.544 en el régimen contributivo.

La mayor parte de las agresiones se han presentado en Bogotá (18.549). Le sigue Antioquia, con 15.842 casos; Cundinamarca, con 11.754; Valle del Cauca, con 11.282, y Santander, con 6.227.

¿Qué animales son los que causan más agresiones?

Según el INS, los perros son, de lejos, los animales que más agresiones están causando. Hasta el momento, son culpables de 116.785. El año pasado también estuvieron en el primer lugar: causaron 138.159 agresiones.

En estos nueve meses del año, los gatos (como pasó en 2024) se ubican en el segundo puesto. Han generado 21.383 agresiones.

La lista la completan los murciélagos (566 agresiones), los cerdos (444), los primates (381), otros animales silvestres (360), los équidos (335), los grandes roedores (168), los bovinos, incluido el búfalo (133), los zorros (43), los humanos (40) y los ovinos (7).

¿Qué hacer si sufre una agresión de estos animales?

Si algún animal de estos lo llega a morder o rasguñar y le causa una herida, lo primero que debe hacer es cerciorarse de que esté vacunado contra la rabia. Para eso es necesario recopilar toda la información necesaria y, si es el caso, como lo señala el portal Medline Plus, de la la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., tratar de que le hagan pruebas para descartar o comprobar presencia de rabia.

Si el animal tiene rabia, lo más adecuado es que vaya al médico de manera inmediata, luego de limpiar la herida con agua y jabón. La mayoría de las veces, no es buena idea usar puntos para las heridas hechas por mordidas de animales.

“Si hay algún riesgo de rabia, le aplicarán una serie de vacunas preventivas. La vacuna generalmente se administra en 4 dosis durante 14 días. Los antibióticos no tienen efecto sobre el virus de la rabia”, señala Medline Plus.

