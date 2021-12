En Colombia se han completado 28.213.115 esquemas de vacunación. Foto: Mauricio Alvarado

El Instituto Nacional de Salud (INS) identificó, junto con dos de los laboratorios de la Red Nacional de Vigilancia Genómica, los primeros casos de la variante ómicron en Colombia se ha puesto en la tarea de realizar un monitoreo de la dinámica de este nuevo linaje en el país. (Lea: Elementos para entender, entre la incertidumbre, el “cuarto pico” en Colombia)

Martha Ospina, directora del instituto, explicó que “ómicron ha mostrado su rápido crecimiento semanal, pasando en la primera semana de circulación de cero participación a un 6,25%, en la segunda a un 12,1% y a 25% en la tercera semana. La siguiente semana esas estimaciones podrían alcanzar un 50% o más”.

Por tal razón, añadió Ospina, no existen razones para creer que no circula ya este linaje en todas las capitales del país. “No se debe olvidar que cualquiera de las variantes circulantes produce contagio, debido a la interacción social sin las medidas de protección, sumado al menor tiempo de exposición para que una persona resulte contagiada, entonces, cada positivo tiene la capacidad de contagiar a más personas”, puntualizó. (Puede leer: Coronavirus en Colombia: riesgo de morir es 132 veces más alto entre no vacunados)

Para Ospina la identificación de ómicron ha sido difícil dado el alto nivel de vacunación, porque hace que la gran mayoría de pruebas PCR tengan una presencia viral muy baja, tanto así que no da técnicamente la posibilidad de hacer secuenciación.

“Hemos hecho hasta el momento 600 PCR de tamizaje que son unas PCR especiales que buscan una parte de la secuencia genética del virus. Además, hemos hecho 177 genomas completos de ahí es desde donde hemo ido teniendo los casos de ómicron”, dijo Ospina.

#VigilanciaGenómicaINS Llevamos 3 semanas con Ómicron desde su introducción. Se observa el mismo comportamiento que en otros países. Gracias a vacunación mantenemos bajas UCI y fallecimientos. **Gráfica ajustada hacia atrás con todas las muestras a dic.26. pic.twitter.com/V3wZ6p7sRS — Instituto Nacional de Salud🇨🇴 (@INSColombia) December 30, 2021

Cabe recordar que ómicron es una variante que tiene numerosas mutaciones, más de 30, que hacen que esta variante sea muy eficiente para la trasmisión y necesita menos tiempo de exposición para resultar contagiado. “Una persona positiva tiene la capacidad de contagiar a más personas que con otros linajes”, añadió Ospina. (Lea también: El mapa de las variantes de coronavirus que circulan por Colombia)

Por eso, hace un llamado para continuar con el correcto uso del tapabocas, aún en espacios privados, y completar los esquemas de vacunación. “Es muy importante, como ya lo ha indicado el Ministerio de Salud, hacer énfasis en vacunación con esquemas completos y dosis de refuerzo para mayores de 50 años”, recordó.