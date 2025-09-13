Anticipo de medicamentos: qué es, cuándo y cuántas veces se puede pedir

Esta alternativa está pensada, sobre todo, para pacientes con tratamientos crónicos. Foto: Clínica Colombia

Es posible que nunca haya escuchado hablar de algo llamado “anticipo de medicamentos”. En Colombia, las EPS están obligadas a garantizar la entrega oportuna, completa y continua de los medicamentos incluidos en el plan de beneficios. Normas como el decreto Ley 019 de 2012 y la resolución 1604 de 2013 establecen que los medicamentos deben ser entregados en un máximo de 48 horas después de ser reclamados. Otras, como la ley 1171 de 2007 indica que, en el caso de las personas mayores de 62 años, si no es posible la entrega inmediata, la EPS debe llevarlos al domicilio del afiliado en un plazo de 72 horas.

En este contexto surge algo llamado anticipo de medicamentos, entendido como la posibilidad de recibir con anterioridad la cantidad de medicamentos formulados para cubrir un período más largo de lo habitual. Esta alternativa está pensada, sobre todo, para pacientes con tratamientos crónicos que, por motivos como viajes prolongados o cambios temporales de residencia, no podrán reclamar sus fórmulas en las fechas regulares.



Algunas entidades han diseñado protocolos que regulan este tipo de solicitudes. El caso de Colsanitas es un ejemplo: allí los usuarios pueden pedir un anticipo cuando deben ausentarse por vacaciones o viajes. El procedimiento consiste en diligenciar un formato electrónico o solicitarlo en las ventanillas de servicios médicos, trámite que debe radicarse con al menos 15 días de anticipación a la fecha de salida. De esta manera, Colsanitas entrega los medicamentos y ajusta el cronograma de entregas para el regreso del afiliado.

El beneficio, sin embargo, tiene límites. Se puede pedir un anticipo de medicamentos crónicos hasta por 60 días, dos veces al año en periodos no consecutivos.

El beneficio, sin embargo, tiene límites. Se puede pedir un anticipo de medicamentos crónicos hasta por 60 días, dos veces al año en periodos no consecutivos.

Cuando el viaje o la ausencia es más prolongada, es posible solicitar un anticipo de tres (3) a cinco (5) meses, aunque solo una vez al año. Es muy importante aclarar que no todas las EPS en el país manejan esta política. El anticipo de medicamentos no está regulado de manera uniforme a nivel nacional, por lo que cada entidad puede definir sus propios requisitos, tiempos máximos y condiciones. Por esta razón, si usted es paciente con un tratamiento crónico y tiene previsto ausentarse, lo recomendable es consultar directamente con su EPS para verificar si ofrece este servicio y cuáles son los pasos a seguir.

Como ejemplo de esto, otras EPS como Nueva EPS y Famisanar tienen procedimientos establecidos para la entrega de medicamentos y, en el caso de tratamientos crónicos, permiten la programación o el adelanto de las entregas.

