Así quedaron los precios del copago y cuota moderadora para 2026

El Ministerio de Salud dio a conocer los precios de los copagos y cuotas moderadoras que deberán pagar los afiliados al sistema de salud y sus beneficiarios cada vez que utilicen un servicio en su respectiva EPS. Desde el 1° de enero, los valores cambiaron y quedaron establecidos en la circular 048 de 2025.

De acuerdo con este documento, el valor de las cuotas moderadoras, —que aplica para el régimen contributivo–, y el de los copagos, — que aplica tanto para contributivo como subsidiado—, se calcula sobre la Unidad de Valor Básico (UVB), una unidad de medida que reemplaza al salario mínimo y otras referencias en el cálculo de multas, sanciones, tarifas y requisitos financieros, entre otros.

Para este año, la UVB quedó en COP 12.110. Este es el valor de referencia. Sin embargo, el precio que pagan los usuarios depende de sus ingresos y del régimen al que pertenezcan.

Cuota moderadora 2026

Cabe resaltar que los afiliados al régimen subsidiado no pagan este valor. Por esto, los precios solo aplican a usuarios del régimen contributivo, quienes deben cancelarla cuando tengan una cita médica, algún examen o cuando reclamen medicamentos.

Categoría A (Menos de 2 salarios mínimos): COP 5.800

Categoría B (Entre 2 y 5 salarios mínimos): COP 20.100

Categoría C (Más de 5 salarios mínimos ): COP 52.800

Valor de copago 2026

Para el régimen contributivo:

Categoría A : 11,50 % del valor del servicio, con un tope máximo por evento de COP 373.715.

Categoría B : 17,30 % del valor del servicio, con un tope máximo por evento de COP 1.497.644.

Categoría C: 23 % del valor del servicio, con un tope máximo por evento de COP 2.995.409.

Si un beneficiario requiere varias atenciones en el año, el tope anual es de COP 748.882, para quienes reciben ingresos menores a dos salarios mínimos; de COP 2.995.409 para ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos; y de COP 5.990.696, para quienes ganan más de 5 salarios mínimos.

Para el régimen subsidiado como máximo será el 10 % del valor del servicio.

