Así reacciona el mundo de la salud en Colombia a la intervención de Sanitas

Ayer la Superintendencia Nacional de Salud intervino administrativamente la EPS Sanitas, que tiene 5.790.578 afiliados. El superintendente, Luis Carlos Leal, aseguró que “la medida se ordena por un año, y está basada en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitacion y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”.

La intervención administrativa significa que la Supersalud elegirá un funcionario interventor que reemplazará al gerente de la EPS y asumirá las funciones de dirección.

Por ahora, la EPS está prestando sus servicios con normalidad, al igual que la entrega de medicamentos en Audifarma y Cruz Verde.

Olga Lucía Zuluaga, directora de Acesi, la asociación que reúne a los hospitales públicos de Colombia, afirma que si bien la intervención genera preocupación y es una muestra de los problemas estructurales del sistema de salud, “es algo necesario cuando definitivamente no se está garantizando la atención y el derecho a la salud. Lastimosamente, las quejas de Sanitas se habían incrementado de forma importante por la no entrega de medicamentos, por la dilatación de los servicios, lo cual obliga a que la Superintendencia actúe”.

No obstante, agrega Zuluaga, este caso “ratifica la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud toda vez que Sanitas, al igual que otros prestadores, no cumplen con indicadores financieros, lo cual también les coloca en riesgo de intervención. El cumplimiento de esos indicadores es lo que permite a una entidad gartantizar el pago a los prestadores”.

Según la directora, hay quejas a nivel nacional de que Sanitas es una de las entidades que no ha realizado el incremento de ley para los mismos servicios que se venían prestando de el año pasado.

Desde Acemi, la asociación que agremia a las EPS, expresaron en un comunicado su “rechazo por la medida de intervención forzosa para administrar decretada el día de ayer por la Superintendencia Nacional de Salud a nuestra afiliada Sanitas EPS”. Según la Asociación, “la medida se da en medio de la discusión política de la reforma a la salud y su posible hundimiento y a pesar de reiterados y múltiples solicitudes al gobierno nacional para adoptar las acciones requeridas para conjurar la crisis del sector”.

Acemi es enfática en que la intervención de EPS no responde “a los problemas del sector y amenace con un colapso en la atención de millones de usuarios”.

Del lado de la Asociación de Usuarios de Sanitas, su director, Álvaro Molina, afirmó para la W Radio que “la intervención no es para mejorar. Cuatro EPS intervenidas por esta superintendencia demuestran que en el proceso de intervenir, pese a que sean buenos interventores, el deterioro en la prestación aumenta. No es mejorar, es poner en riesgo la vida de los pacientes”.

Para Molina, la intervención va a aumentar las quejas de los usuarios. Según el director, la Asociación ya ha recibido llamadas por parte de pacientes preocupados por la posible interrupción de tratamientos.

Por otro lado, Jaime Arias, exdirector de Acemi, el gremio de las EPS, y exministro de Salud, afirmó para Caracol Radio que aunque aparentemente la intervención no tendrá impactos en los usuarios “porque en una intervención no se modifican las redes de servicios, más adelante sí se va a ver el impacto, los pacientes van a empezar a ver retardos”. Según Arias, no ha habido casos de éxito, “las intervenciones administrativas terminan en liquidación, no son exitosas porque el gobierno no tiene la experiencia de manejo de EPS. Solo algunas EPS pequeñas se han podido recuperar”.

Además, pacientes de Sanitas afirmaron para Caracol Radio que nunca han tenido “ningún inconveniente”. Otro paciente afirmó que le parece un “servicio perfecto” el de la EPS. Para otro, la decisión de intervenir fue “completamente arbitraria, Sanitas es de las EPS que más cumple”.

