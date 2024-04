Reforma a la salud, el único tema del orden del día en la Comisión Séptima de Senado

La Comisión Séptima discute cuándo se votará reforma a la salud. Foto: Cortesía

El Gobierno perdió la ventaja de determinar el orden del día de la Comisión Séptima del Senado. En cumplimiento del Estatuto de la Oposición, la mesa directiva citó a los senadores a sesión ordinaria hoy a las 8:30 a.m. El único tema del día que determinó la oposición: la reforma a la salud. El debate se realizará en medio del revuelo que causó la intervención a Sanitas ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

En consecuencia, queda aplazado el debate de control político que se iba a realizar hoy al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la misma fecha y hora. A pesar de los esfuerzos hechos ayer por varios representantes del Gobierno, encabezados por Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, para aplazar el debate de la reforma a la salud al 9 de abril, el proyecto se debatirá, como lo pedía el grupo de nueve senadores que apoyan archivar la iniciativa.

Se comenzaría con la votación de los impedimentos. Es preciso recordar que hubo varias recusaciones e impedimentos en el trámite de este proyecto, que va para su tercer debate. Por un eventual conflicto de interés, cuatro de los ocho senadores de la Comisión Séptima que radicaron la ponencia de archivo a la reforma a la salud presentaron impedimentos y tres de ellos ya fueron recusados.

Además de Honorio Henríquez y Josué Barrera, del Centro Democrático, que argumentaron un eventual conflicto de interés por donaciones que recibió el partido de empresas relacionadas con el sector salud, las senadoras Berenice Bedoya (ASI) y Nadia Blel (Partido Conservador) también presentaron impedimentos para votar ciertos artículos del proyecto que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Queda en el fuero de la Comisión decidir, primero, si acepta dichas recusaciones. Si lo hace, estas tendrán que ir a la Comisión de Ética, pero si no, y el pleno de la comisión las rechaza, la discusión y votación de las ponencias se podría dar de inmediato. Hay tres ponencias: una de Gobierno, una alternativa (liderada por Fabián Díaz), y una de archivo, que es la que tiene las mayorías consolidadas.

“Esta reforma no puede continuar avanzando. No podemos seguir manteniendo en vilo al país, aplazando y aplazando. Entre otras cosas, este aplazamiento también condena la reforma a morirse por procedimiento”, dijo Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, quien varias veces habló en nombre de los nueve congresistas que firman el archivo. Pinto le recomendó al Ejecutivo construir un proyecto “más corto que solucione los problemas neurálgicos del sistema” y que, si así lo decide, lo vuelva a presentar en la siguiente legislatura, algo que el ministro del Interior no descartó del todo.

De esta manera, la reforma a la salud del Gobierno, que se volvió su proyecto legislativo más importante, tendría las mayorías, que se consolidaron hace varias semanas, para hundirse. Tampoco es claro el panorama para la ponencia alternativa, que es una de sus pocas posibilidades de mantenerse en discusión.

