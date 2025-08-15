Atacan misión médica en La Guajira; Ministerio de Salud rechaza la agresión

IMAGEN DE REFERENCIA - De acuerdo con la entidad, el hecho ocurrió en el corregimiento de Whinpeshi, municipio de Uribia, en La Guajira. Foto: CICR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Salud informó, mediante un comunicado, que el pasado viernes 8 de agosto fue robada una camioneta Toyota, de placas MMC 230, perteneciente a la IPSI Asocabildos y en la que se transportaba un equipo médico.

(Lea: Clínica Palmira cierra temporalmente servicio de urgencias tras la renuncia del personal)

De acuerdo con la entidad, el hecho ocurrió en el corregimiento de Whinpeshi, municipio de Uribia, en La Guajira. Para el Minsalud, se trata de “un acto que vulnera la labor humanitaria de la misión médica y representa una grave afectación a los principios humanitarios y a los derechos que protegen a quienes dedican su labor a salvar vidas”.

La cartera además advirtió que no es la primera vez que se registran hechos de violencia contra la misión médica. De hecho, señaló que en los últimos meses se han presentado de manera reiterada en diferentes regiones del país, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios de salud.

(Puede leer: Estudiar el cáncer en perros está ayudando a entender mejor la enfermedad en humanos)

Apenas hace unos días, una misión médica integrada por personal de la Nueva EPS y funcionarios de la Alcaldía de Toledo, en Norte de Santander, fue retenida por miembros de la comunidad indígena U’wa. Según información preliminar, el hecho ocurrió en el corregimiento de Gibraltar, cuando el equipo se desplazaba para realizar una jornada de atención en salud.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, aseguró que seguirán trabajando de manera articulada con las autoridades para prevenir y sancionar cualquier acto que atente contra la Misión Médica.

(Le puede interesar: Coosalud contrata auditoría forense. Es la primera EPS de las intervenidas en iniciarla)

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺