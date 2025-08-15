Clínica Palmira cierra temporalmente servicio de urgencias tras la renuncia del personal

La Clínica Palmira lleva 73 años de servicio. Foto: Clínica Palmira

La Clínica Palmira, en Valle del Cauca, anunció por medio de un comunicado que suspenderá temporalmente la atención del servicio de urgencias. La razón que explica la entidad obedece a una contingencia por la renuncia de su personal médico.

En el documento, la institución explica que esta situación de contingencia que atraviesa con el personal asistencial clave ha “imposibilitado garantizar la prestación del servicio de manera segura, continua y oportuna”.

Según la clínica, las renuncias se originan en la “crisis financiera que atravesamos, derivada del deficiente flujo de recursos por parte de las principales Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB)”.

Para ilustrar la magnitud de la situación por la que atraviesan, la entidad señala que en agosto el flujo de recursos ha sido prácticamente nulo, lo que les ha impedido cumplir con las obligaciones contractuales tanto con el personal de planta como con los especialistas.

La clínica informó que la medida ya fue notificada a las entidades con las que mantiene convenios, con el fin de que se realicen los ajustes pertinentes y se garantice la atención de los pacientes durante la contingencia.

Luego de conocerse la noticia, John Jairo Satizábal, secretario de Salud de Palmira, ya están elaborando una estrategia de auditores en los servicios de salud para que articulen traslados asistenciales hacia Cali.

“También, en el marco de la alerta amarilla que tenemos para que los municipios aledaños, a los que soportamos en Palmira para la prestación del servicio de urgencias, no lleguen a Palmira sino a Cali”, añadió Satizábal. Por su parte, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, aseguró que ya había comenzado contacto con las EPS con pagos pendientes.

