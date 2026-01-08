Atención profesores de Antioquia y Bogotá: ahora reclamarán medicamentos en estos lugares

Los gestores farmacéuticos deben entregar la totalidad de los medicamentos, y en caso de que falte alguno, deben hacerlo llegar al paciente en las siguientes 48 horas. Foto: Pexels

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) dio a conocer cuáles serán los nuevos gestores encargados de la dispensación de medicamentos para los docentes y sus familias afiliados en Antioquia, Bogotá y Cundinamarca. A partir de este jueves, 8 de enero, los usuarios podrán reclamar sus medicinas y dispositivos médicos en los nuevos lugares.

En el caso de Bogotá y Cundinamarca, el gestor farmacéutico encargado, tras la salida de Ramédicas, será Systemed a través de los puntos de atención propios y de QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma, Éticos, y Drogas La Economía.

Según el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abell, la ruta de dispensación seguirá funcionado como venía: inicia en la IPS del FOMAG de acuerdo con el tipo de medicamento formulado, el usuario es direccionado a la red autorizada para la dispensación del medicamento correspondiente. Allí se debe hacer la entrega completa de la fórmula médica. En caso de que no le entreguen todo, deberán generar un pendiente y entregarle a través de domicilio lo que falte antes de las siguientes 48 horas.

“Una vez se completa la entrega de los medicamentos, el usuario firma el soporte de conformidad, con lo cual se da cierre al proceso de dispensación”, agregó el vicepresidente.

En Bogotá habrá 14 puntos de entrega ubicados en:

Av. Cra 9 N. 103-96 barrio Rincón de Chicó

Calle 61 N. 9-28 barrio Chapinero

Transversal 85 N. 64B-30 Barrio Villa Luz

Calle 65 sur # 78-19 barrio Gualoche, Bosa

Calle 27 sur # 19C-28 barrio Olaya, Rafael Uribe Uribe

Calle 78 sur # 10-56 barrio La Andrea, Usme

Carrera 14 No. 39 - 49, barrio La Magdalena, Teusaquillo

Calle 53 A Sur No- 33 - 06, barrio San Vicente Ferrer, Tunjuelito

Avenida Carrera 45 No. 104 A - 55/47, barrio Estoril, Suba

Avenida Carrera 72 No. 50-21, barrio Normandia Occidental, Engativá

Calle 63A # 35 -39

Avenida calle 116 # 71D -49

Carrera 71B # 8- 18 sur

Calle 37C sur # 72i -54

Por otro lado, en Cundinamarca hay disponibles 16 puntos:

Cajicá : carrera 6a # 4-14 interior 205, CC RUTA 64

Madrid : carrera 6 # 5-23 LC 101

Fusagasugá : calle 8 # (Avenida Palmas) 5-54 LC 104-105 barrio Centro, y carrera 7 N. 17a -15 (QCL Servisalud)

Soacha : carrera 1 #38-89 LC 101 CC Ventura Terreros, y calle 16 # 7- 41 (QCL Servisalud)

Girardot : manzana 20 casa 05 LC 1 barrio Kenedy, y calle 20 A # 7-11 (QCL Servisalud)

Facatativá : Calle 15 # 9 -56

Zipaquirá : Calle 3 D #13 -78

Chía : Carrera 2 este #19a-24

Ubaté : Calle 5 # 9 - 72

Villeta : Calle 7 # 9 -114

Pacho : Calle 8 # 16 -25

Guaduas: Carrera 6 # 4 -20

El Fomag aclaró que se han presentado algunas dificultades en el proceso de transición por parte del antiguo proveedor Ramédicas, lo que podría generar afectaciones entre el 9 y el 15 de enero en estos lugares.

Puntos para reclamar medicamentos en Antioquia

En este departamento, la encargada de los medicamentos de los docentes y sus familiares será la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN). Bayona Abello, explicó que el cambio hace parte del plan de fortalecimiento de la red farmacéutica en los territorios y responde a la insatisfacción manifestada por los usuarios frente al antiguo gestor farmacéutico. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Superintendencia de Salud, en diciembre, de las 2.445 reclamaciones en salud abiertas a nivel nacional, 1.469 corresponden a Antioquia, lo que representa el 60 % de los casos registrados.

“La decisión busca mejorar la cobertura, la oportunidad y la calidad en la entrega de medicamentos para los afiliados” afirmó el vicepresidente.

COHAN operará con una red de servicios farmacéuticos propios y en convenio con hospitales asociados en los 125 municipios de Antioquia. Los puntos de atención funcionarán de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía. Adicionalmente, se implementará un sistema de turnos presenciales y virtuales para optimizar la atención y disminuir los tiempos de espera.

Algunos de los puntos de atención son:

Apartadó : Calle 103 A # 100-84 barrio Vélez

Bello : Calle 49 # 47 – 11 barrio El Prado

Caucasia : Calle 31 # 18 – 02 barrio El Palmar

Envigado : Calle 41 # 38 Sur 65 zona centro

Itagüí : Calle 51 # 48 – 36 zona centro

La Ceja : Carrera 19 # 19 – 33, CC Capilla Plaza / Local: 208

Medellín (Poblado) : Carrera 43A # 25 – 81 Mall San Lorenzo

Medellín (Barrio Colombia): Calle 25A # 43B – 196 Local (805)

Puerto Berrío: Carrera 7 # 44 – 09

Rionegro : Calle 52 # 45 – 70, C.C. Rionegro Plaza / Local 2022

Turbo: Carrera 14B # 102 – 33

Además de estos puntos de atención, el gestor tiene convenios en cerca de 125 municipios donde están adelantando la gestión para dispensar medicamentos.

