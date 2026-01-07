¿Es usuario de Nueva EPS y le entregaban medicamentos en Colsubsidio? Esto le interesa

La EPS aclaró que no deberán desplazarse hasta puntos de atención presencialmente para tramitar las solicitudes. Foto: Óscar Pérez

Nueva EPS anunció un procedimiento por medio del cual se están tramitando las fórmulas de medicamentos para usuarios que antes los recibían por medio de Colsubsidio.

Es importante recordar que, como contamos en esta nota, el gestor farmacéutico dio a conocer el pasado 28 de diciembre que, de manera unilateral, había terminado su contrato para dispensar medicamentos a usuarios de Nueva EPS. La decisión empezó a regir el 1 de enero.

“La entidad avanza en las acciones correspondientes para garantizar el acceso oportuno y seguro a medicamentos de todos nuestros afiliados, tras la terminación unilateral de contrato de Colsubsidio”, informó la EPS por medio de un comunicado.

En este se anuncia un mecanismo para hacer el trámite de las fórmulas de manera virtual, sin que los pacientes tengan que desplazarse a puntos de atención.

Los usuarios pueden ingresar a la página web de Nueva EPS, a la sección “Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025", en donde encontrarán un paso a paso para tramitar sus solicitudes.

“Nuestros asesores gestionarán las fórmulas médicas y el proceso administrativo para la entrega de los medicamentos, asegurando la continuidad de los tratamientos sin interrupciones”, dijo la EPS.

Allí se encuentra un formulario en el que los usuarios deberán registrar sus datos y subir su fórmula médica vigente, con el fin de acceder a los medicamentos.

La EPS también informó que en esa misma página web estarán publicando los nuevos operadores y puntos de dispensación a los que puedan acceder sus usuarios, una vez los tengan.

“Reiteramos nuestro compromiso como Entidad Promotora de Salud de garantizar el derecho fundamental a la salud en las mejores condiciones disponibles, a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”, concluyeron en el comunicado.

