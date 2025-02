Audifarma responde a la sanción de la Supersalud por entrega de medicamentos

La sanción de la Supersalud a Audifarma se dio, entre otras, ante el incumplimiento “reiterado” en la dispensación de medicamentos ambulatorios en el departamento de Caldas. Foto: CaracolTV

En la mañana de este jueves (6 de febrero), como contamos en esta nota, se conoció que, por primera vez en la historia, la Superintendencia Nacional de Salud impuso sanciones contra gestores farmacéuticos.

Las sanciones fueron impuestas a Audifarma y Sumiprocesos, quienes deberán pagar, respectivamente, $266 millones de pesos y $355 millones de pesos. En el caso de Audifarma, uno de los gestores farmacéuticos más grandes del país, la Supersalud encontró deficiencias en los reportes de información, así como un incumplimiento “reiterado” en la dispensación de medicamentos ambulatorios en el departamento de Caldas.

Hace unos minutos, se conoció un comunicado de Audifarma frente a la sanción impuesta. En el escrito, el gestor farmacéutico explica que “se surtirán las instancias legales correspondientes para presentar nuestros argumentos y sustentar los esfuerzos que hemos venido realizando para garantizar la entrega de medicamentos a millones de colombianos (…)”.

Para la empresa, estos esfuerzos se han realizado “incluso en medio de uno de los momentos más desafiantes del sistema de salud en toda su historia, marcado por una escasez generalizada de recursos, como lo han manifestado diversas voces especializadas”.

Sin embargo, también aclararon que existe un “total respeto” por las medidas de inspección, vigilancia y control anunciadas. En ese sentido, manifestaron su apertura y compromiso “en facilitar las etapas del proceso y disponer de la información que corresponda para dar el trámite respectivo a las solicitudes que sean trasladadas a nuestra compañía”.

Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento de la otra gestora farmacéutica sancionada por la Supersalud. Es importante recordar que tras una auditoría a Sumiprocesos, que fue contratada por una EPS indígena para operar en La Guajira, la superintendencia encontró evidencia de irregularidades en la entrega de dispositivos médicos, no entrega de la información requerida y no suscripción del plan de mejoramiento.

Ante las sanciones comunicadas por la Supersalud, Audifarma y Sumiprocesos tienen diez días hábiles a partir de la notificación de la sanción para presentar los recursos de apelación. Las multas económicas solo deberán ser pagadas por las empresas si, una vez surtido el proceso de defensa, la sanción queda en firme.

