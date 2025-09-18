Aumenta la venta de hidrógeno artesanal para globos, una sustancia peligrosa para la salud. El 86 % de los globos decorativos en el país se inflan con esta sustancia, pese a que solo el aire y el helio están autorizados para este fin. Foto: Pixabay

La Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) informó, a través de un comunicado, que en 2025 la venta de hidrógeno artesanal, un gas que se emplea para inflar globos, aumentó en 60 %.

En la actualidad, dice la entidad, el 86 % de las bombas decorativas en el país se inflan con esta sustancia, a pesar de que solo el aire y el helio están autorizados para esta labor.

Para la ANDI, “esta tendencia incrementa de manera considerable el riesgo de accidentes en el país, pues el gas está siendo usado en piñaterías y tiendas de detalles para inflar globos que se comercializan tanto en puntos físicos como en plataformas digitales”.

El hidrógeno artesanal es un gas altamente inflamable, producido de forma rudimentaria y que, según la ANDI, no cumple con buenas prácticas de fabricación. La entidad advierte que “su uso representa un grave riesgo, ya que puede provocar explosiones e incendios al entrar en contacto con fuentes de calor, como las velas”.

En los últimos meses se han reportado varios incidentes en distintas regiones del país. En algunos de ellos, los globos explotaron durante celebraciones, provocando graves lesiones a las personas.

Cabe recordar que la Resolución 53026 de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que quienes empleen sustancias no autorizadas para esta actividad se exponen a multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).

Las zonas donde más se comercializan globos inflados con hidrógeno artesanal, sin ningún tipo de control, son la Costa Caribe, Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Bogotá y Meta.

Además, la ANDI señaló que el mercado informal y las plataformas electrónicas se han convertido en los principales canales de distribución de estos globos e incluso de cilindros con gas de origen desconocido.

A los ojos de la entidad, “estos factores dificulta su rastreo, aumenta la posibilidad de que estén en mal estado o deteriorados, e incluso hace imposible identificar si han sido robados. Todo ello no solo eleva el riesgo de intoxicaciones y explosiones, sino que además deja a los compradores sin ninguna garantía de seguridad”.

Entre las recomendaciones que ofrece Ingrid Marcela Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, está la revisión del precio, pues uno que sea inusualmente bajo suele ser un indicio de que se trata de hidrógeno de origen artesanal.

“Es indispensable revisar que el cilindro sea de color marrón, que esté en buen estado, sin deformaciones o corrosión, que cuente con etiqueta autoadhesiva que indique: empresa proveedora, gas contenido y un número de contacto en caso de emergencias”, agregó.

