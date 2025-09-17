El impuesto saludable no es una “mamertería”, “es una medida basada en evidencia”

El etiquetado frontal de advertencia en alimentos en Colombia se volvió obligatorio para alimentos procesados y ultraprocesados desde 2023.

A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Epidemiología (Asocepic) recalcó la importancia del impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, así como los sellos de advertencia nutricional, luego de que en redes sociales se hiciera viral el video de una senadora que se refiere despectivamente a estas medidas.

La organización recalcó que “lejos de ser ocurrencias o medidas exógenas, como han mencionado alguno(a)s candidato(a)s y gremios, los impuestos a productos no saludables y el etiquetado frontal son intervenciones de salud pública basadas en evidencia”, dice el comunicado de la organización.

En ese documento mencionan que el etiquetado frontal interpretativo mejora la comprensión de la información nutricional y disminuye la intención de compra de productos no saludables. “Las evaluaciones en el mundo real muestran reducciones en la compra de productos “altos en” y una reformulación favorable de alimentos y bebidas tras la implementación del etiquetado frontal. Experiencias sólidas en Chile y México documentan disminuciones sostenidas en azúcares, sodio y energías o calorías, así como mejoras nutricionales en la oferta alimentaria”.

La organización también hizo un llamado a los diferentes actores a sustentar las frases como “el impuesto saludable tiene a más de 20.000 tenderos quebrados”, como afirmó la senadora Maria Fernanda Cabal en el video publicado en sus redes sociales, o que esta medida afecta especialmente a “las frágiles finanzas de los tenderos del país”, como sostuvo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Asocepic pidió que este tipo de afirmaciones se presenten acompañadas de la evidencia correspondiente para evitar interpretaciones erróneas. “Los datos oficiales del DANE muestran que, en los micronegocios, la cantidad de unidades aumentó 4,7% entre 2024 y 2025; si bien hubo fluctuaciones en ingresos (-7,8%), estas responden a factores macroeconómicos estructurales, no a la implementación del impuesto saludable”, sostiene la organización.

Cabe recordar que, los impuestos saludables están estipulados en la Ley 2277 de 2022 y su objetivo es gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. El impuesto para 2023 fue del 10%, luego aumentó al 15% en 2024 y a partir de 2025 es del 20%.

