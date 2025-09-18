Beber cerveza podría hacerlo más atractivo para las picaduras de mosquitos

El experimento se hizo con mosquitos Anopheles. Foto: Getty Images

¿Le pican los mosquitos a menudo o tiene la suerte de pasar desapercibido? Puede que beber alcohol sea parte de la explicación. Así lo afirma un grupo de investigadores de Países Bajos que decidió hacer un experimento para mirar qué características pueden influir en los mosquitos a la hora de elegir a quien picar.

El experimento se hizo en el festival de música y arte Lowlands en los Países Bajos, que se hace cada año y dura tres días. Allí participaron 465 personas que colocaron sus brazos en una caja de acrílico llena de mosquitos Anopheles hembra para ver cuántos de estos intentaron aterrizar sobre las personas. Los mosquitos solo podían oler, pero no picar el brazo del participante.

En el transcurso de tres días, se transportaron un total de 1700 mosquitos hasta el lugar donde se hizo el estudio. En total se transfirieron de 20 a 35 mosquitos a cada una de las jaulas de estudio.

A los participantes se les hicieron preguntas sobre su salud general, dieta e higiene durante el festival y consumo de sustancias en un cuestionario anónimo. Posteriormente, se les tomó la temperatura y se les realizó una prueba de alcoholemia. Luego, los participantes continuaron con la prueba de atracción de mosquitos.

Los resultados mostraron que los participantes que habían bebido cerveza fueron un 44 % más atractivos para los mosquitos qué las personas que se habían abstenido de beber durante al menos 12 horas. Los consumidores de cannabis también fueron un 35 % más atractivos y los que se habían acostado con otra persona la noche anterior fueron un 46 % más atractivos, informa el equipo en una preimpresión publicada en bioRxiv, una plataforma donde se publican estudios antes de ser revisados por pares.

Mientras tanto, los asistentes al festival que se habían duchado y se habían aplicado protector solar fueron un 48 % menos atractivos. Los investigadores no encontraron asociación con el tipo de sangre, un factor a menudo promocionado con evidencia científica mixta.

