El caso más largo de coronavirus: una persona tuvo el virus durante 750 días Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La revista científica The Lancet: Microbe documentó recientemente el caso de un hombre de 41 años con VIH que, al parecer, permaneció infectado con el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, durante al menos 750 días, convirtiéndose en el episodio más prolongado registrado hasta ahora.

(Lea: Nueva EPS: Supersalud responde al informe de la Contraloría)

De acuerdo con los médicos de la Universidad de Boston (Estados Unidos), encargados de estudiar este caso, el paciente comenzó a presentar tos, dolores de cabeza y cansancio a mediados de mayo de 2020, pocos días después de haber tenido contacto cercano con un caso de COVID confirmado.

Aunque los primeros síntomas aparecieron en ese momento, el diagnóstico oficial solo llegó en septiembre de 2020, cuando su estado de salud empeoró y tuvo que ser hospitalizado de urgencia.

Los médicos, en el documento, explicaron que este paciente había sido diagnosticado con sida en 2002 y no seguía de manera adecuada su terapia antirretroviral (TAR) prescrita, un tratamiento diario diseñado para suprimir el virus, mejorar la calidad de vida y reducir significativamente el riesgo de transmisión.

Entonces, al no seguir su tratamiento de forma adecuada, su sistema inmunitario quedó gravemente debilitado, al punto de dejarlo sin defensas suficientes para combatir el coronavirus. Esto permitió que, con el paso de los meses, el virus acumulara múltiples mutaciones.

(Puede leer: Nueva EPS, camino a ser “inviable”: más detalles del informe de la Contraloría)

“Si bien estos cambios virales crearon una mezcla única de cepas en su cuerpo, ninguna parece haberse propagado más allá de él, quizás porque estaban perfectamente adaptadas a su propio entorno inmunitario”, se lee en el caso.

Las pruebas de PCR continuaron dando positivo hasta el día de su muerte. Sin embargo, los médicos aclararon que su fallecimiento se debió a “causas no relacionadas con la infección”. El reporte subraya que los casos prolongados de COVID-19 suelen ser clínicamente complejos y se presentan, en su mayoría, en personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Otros episodios similares han sido reportados antes. Uno de ellos fue registrado en abril de 2024, en un hombre de 72 años inmunodeprimido en Países Bajos, quien permaneció infectado durante 613 días; y en 2022, un paciente en Londres dio positivo de forma continua por 505 días antes de fallecer.

(Le puede interesar: Parir en la selva y el desierto: las parteras que salvan vidas en Nariño y La Guajira)

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺