Beneficiario adicional en la EPS: ¿qué es, quién puede ser, y cuánto cuesta?

Los cotizantes pueden incluir personas diferentes a su núcleo básico familiar. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Es cotizante del sistema de salud y desea incluir a alguien más a su plan? Cada persona que tenga la capacidad de pagar (ya sea como un trabajador formal, independiente o pensionado), para afiliarse y cubrir los servicios de salud para sí mismo y su grupo familiar, puede incluir a más personas si estas dependen económicamente de él o ella.

A esto se le conoce como beneficiario adicional de EPS, y según el Ministerio de Salud, puede ser alguien que se encuentre hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del cotizante, como hijos mayores de 25 años de edad, padre o madre, hermanos, abuelos, sobrinos, tíos, primos, suegros, yernos, nueras, cuñados y abuelos del cónyuge, siempre y cuando no sean cotizantes o beneficiarios en el Régimen Contributivo.

(Lea: ¿Un pensionado se puede cambiar de EPS? Requisitos y paso a paso)

Esto se hace mediante el pago de una Unidad de Pago por Capitación (UPC) adicional y es básicamente un monto mensual que debe pagar el cotizante por cada familiar que desea afiliar a su plan de salud, además de su núcleo familiar básico. Este pago permite que estos beneficiarios adicionales reciban los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El valor varía según la edad, el género y el lugar de residencia del beneficiario, y es establecido cada año por el Ministerio de Salud. Para este año, los precios van desde COP 50.700, hasta COP 756.000.

Por los menores de un año, por ejemplo, se paga desde COP 420.200 hasta COP 578.600 dependiendo del lugar donde viva. Para personas entre 5 y 14 años, el precio va desde COP 50.700 hasta COP 69.100. Por los mayores de 75 años en adelante el precio va desde COP 548.800 hasta COP 756.000.

Los precios más económicos por grupo de edad se aplican a las personas que viven en todos los municipios del país a excepción de los registrados como zona especial, zona alejada y grandes ciudades y conurbados.

Entre las grandes ciudades y conurbados, que pagan un poco más, está Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí́, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio.

Los precios más elevados son para la zona alejada que comprende el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺