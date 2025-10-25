¿Un pensionado se puede cambiar de EPS? Requisitos y paso a paso

Cada persona puede elegir la EPS a la que se quiere afiliar. Foto: Natalia Ordóñez - EPS Sanitas

Si usted está pensionado y quiere cambiarse de EPS debe tener en cuenta algunos datos antes de hacerlo. Aunque los requisitos pueden cambiar dependiendo de la Administradora de Fondos de Pensiones a la que esté afiliado, en términos generales hay unos pasos que todos deben seguir.

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que las personas se pueden afiliar a la EPS que deseen. Además, si es pensionado nuevo, debe informarle al fondo o la caja a la que está afiliado en cuál EPS se encuentra, para que giren los aportes correctamente.

De acuerdo con el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional de Colombia, Fopep, una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo creada para garantizar el pago de pensiones de servidores públicos nacionales, los pensionados se pueden cambiar de EPS cuando no existe cobertura geográfica en el lugar de residencia del cotizante y sus beneficiarios, o cuando reciben un mal servicio. En ese caso, la EPS deberá expedir una carta de liberación para que el afiliado escoja una entidad diferente.

Para hacer el cambio, primero debe validar con la EPS seleccionada el tiempo mínimo de permanencia en la entidad anterior. Luego, si cumple con los requisitos que pide la EPS y decide hacer el cambio, debe reportarlo en la caja de pensiones. En el caso de Porvenir, una de las más grandes del país, el corte para recibir estas novedades es hasta el día 20 de cada mes, y solo se puede hacer el cambio después de dos meses a partir de la aprobación de su pensión. Cada persona le debe pedir a la EPS que le traslade el certificado de afiliación y entregarlo en cualquiera de las oficinas de Porvenir.

En el caso de Colpensiones debe seguir estos pasos:

Descargar el Formulario para novedades de pensionado y/o beneficiario, o reclamarlo en cualquier Punto de Atención Colpensiones a nivel nacional.

Presentar el documento de identificación original en cualquier punto de atención Colpensiones a nivel nacional y recibir asesoría para la radicación de documentos.

Radicar el formulario debidamente diligenciado, anexando los documentos requeridos

Recibir la carta de confirmación del trámite en la dirección registrada en la solicitud.

