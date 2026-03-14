Bogotá dice que Minsalud no ha enviado más dosis de vacunas bivalentes contra el sarampión

Hasta marzo de 2026, en la capital se han administrado un total de 22.064 vacunas contra el sarampión. Foto: Agencia EFE

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La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer que, de manera temporal, priorizará la vacunación contra el sarampión en viajeros internacionales, debido a la baja disponibilidad de la vacunas bivalentes contra el sarampión y rubéola en la ciudad. La entidad afirma que solo cuentan con 5.000 dosis disponibles, “una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en los más de 200 puntos que habían sido habilitados como parte de la estrategia ampliada”.

Por esta razón, decidieron concentrar temporalmente la vacunación de viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado y en las terminales de transporte Salitre y Satélite del Sur, “mientras se restablece el suministro de biológicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social”, dijo Gerson Bermont, secretario distrital de Salud.

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La secretaría explicó que este tipo de vacunas se utilizan principalmente para proteger al talento humano en salud, realizar cercos vacunales ante casos sospechosos y vacunar a viajeros internacionales.

Por eso, aclararon que las vacunas triple viral, que protegen contra sarampión, rubéola y paperas, sí están disponibles. “Su protección es fundamental ante el mayor riesgo de complicaciones”. Además, invitaron a las personas a completar su esquema de vacunación en los más de 200 puntos habilitados en Bogotá.

Durante el primer trimestre de 2025, en Bogotá se administraron 7.995 dosis de la vacuna bivalente contra sarampión y rubéola, mientras que a corte de marzo de 2026 la cantidad aumentó a 22.064, lo que representa un incremento del 275 %.

Desde el Distrito les recuerdan a las personas que viajen al exterior que deben vacunarse al menos 15 días antes del viaje, tiempo necesario para que se desarrolle la protección contra el virus.

El llamado al Ministerio de Salud

Además del ajuste en la estrategia de inmunización, la Secretaría afirmó que el 20 de febrero solicitaron al Ministerio de Salud el envío de 50.000 dosis adicionales, “con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia de vacunación en la ciudad”, escribieron en un comunicado. Sin embargo, hasta el momento, afirman, no han sido asignadas.

“La Secretaría Distrital de Salud reitera que continuará fortaleciendo las acciones del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante la introducción del virus del sarampión, con el fin de prevenir la transmisión del virus y proteger la salud de los habitantes de la capital”, agregaron.

Según Álvaro Whittembury, asesor regional en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el resurgimiento del sarampión responde principalmente a brechas persistentes en las coberturas de vacunación que se han acumulado en los últimos años.

En 2024, se estima que aproximadamente 1,5 millones de niños en la Región de las Américas no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP), a lo que se suman cohortes de niños, adolescentes y adultos jóvenes que no fueron vacunados o no completaron sus esquemas en años anteriores.

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