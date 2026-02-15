Bogotá le pide al Minsalud ampliar vacuna gratuita contra el VPH hasta los 25 años

Esta vacuna protege frente a los tipos de virus de alto riesgo que causan la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y una proporción importante de otros cánceres asociados.

La Secretaría de Salud de Bogotá le solicitó al Ministerio de Salud ampliar la vacuna gratuita contra VPH hasta los 25 años para hombres y mujeres. “Es una propuesta con evidencia científica, pero ante todo es justicia social: cerrar brechas del pasado y darle oportunidad de protección a más personas”, señala esa dependencia.

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección de transmisión sexual muy frecuente y está asociado con lesiones precancerosas y con múltiples tipos de cáncer. Es la causa necesaria del cáncer de cuello uterino y también se relaciona con el cáncer anal, de pene, de vulva, de vagina y de orofaringe (que incluye base de la lengua y amígdalas), afectando tanto a hombres como a mujeres.

En realidad, existen más de 200 tipos de VPH, pero solo un grupo reducido es considerado de alto riesgo oncogénico. Entre ellos, los tipos 16 y 18 son responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y de una proporción importante de otros cánceres asociados al virus.

La buena noticia es que existe una vacuna segura y eficaz contra el VPH. Esta vacuna protege frente a los tipos de virus de alto riesgo que causan la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino y una proporción importante de otros cánceres asociados, así como frente a los tipos que producen la mayoría de las verrugas genitales. La vacunación es más efectiva cuando se aplica antes del inicio de la vida sexual, por eso se recomienda principalmente en niñas y niños a partir de los 9 años. Sin embargo, también puede administrarse (y es segura y eficaz) en adolescentes y adultos jóvenes que no hayan sido vacunados previamente.

En Colombia, la vacuna contra el VPH se suministra de manera gratuita a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Actualmente está dirigida principalmente a niñas y niños desde los 9 años, antes del inicio de la vida sexual. El esquema contempla una dosis única. La aplicación se realiza en instituciones educativas, puntos de vacunación y centros de salud públicos del país.

Pero, precisamente, Bogotá está solicitando que se amplíe eso. “La evidencia muestra que la vacunación en adultos y jóvenes mantiene efectividad en la reducción de infección y lesiones de alto grado. Ampliar el rango de edad permitirá cerrar brechas en cohortes que no accedieron oportunamente y acelerar el impacto poblacional, sin sustituir la meta de lograr coberturas superiores al 90% en niñas, niños y adolescentes”, defendió Gerson Bermont, secretario de salud de Bogotá.

En otras palabras, y sin abandonar la prioridad de vacunar oportunamente a niñas, niños y adolescentes, la propuesta busca extender la protección a jóvenes y adultos que no fueron inmunizados en su momento. “Es también una decisión de justicia social: ampliar la vacunación contribuye al goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, reduce brechas en el acceso a la prevención y representa un paso concreto hacia la equidad en salud en Bogotá”, concluyó Bermont.

