¿Los hombres también tienen su propio “reloj biológico”? Cada vez hay más evidencia

La infertilidad se ha abordado primero desde el lado femenino. La idea (real) de que las mujeres tienen una especie de “reloj biológico” dado que su reserva de ovarios es finita y disminuye con los años, ha concentrado la atención de los médicos cuando las parejas se acercan por problemas para concebir. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que los hombres también tiene su propio reloj biológico.

No funciona, por supuesto, como el de las mujeres. A diferencia de ellas y los ovarios, en los hombres la producción de espermatozoides continúa durante casi toda la vida. Pero eso no significa que la fertilidad masculina no cambie.

Con el paso del tiempo, pueden ocurrir varias cosas. Que disminuya gradualmente la calidad del semen, que aumente la fragmentación del ADN espermático, que se reduzca la movilidad o concentración de espermatozoide y que se incrementa el riesgo de ciertas alteraciones genéticas. No hay un punto tan concreto como la menopausia, pero sí hay un deterioro progresivo asociado a la edad.

Las nuevas directrices sobre infertilidad masculina publicadas por Australia ponen el foco en algunas de estas condiciones y toman una decisión importante para la salud: que cuando una pareja acuda por dificultades para reproducirse, no solo la mujer debe evaluarse. De forma paralela, y no como un paso secundario cuando ya han fallado otros intentos, los médicos deben realizar un estudio a los hombres.

Esa evaluación inicial, según la guía, debe incluir historia clínica detallada, examen físico obligatorio y análisis de semen. El documento subraya que el examen físico es esencial porque algunas causas de infertilidad masculina (como un varicocele clínicamente significativo o una masa testicular) solo pueden detectarse mediante exploración directa y no deberían sustituirse por ecografías de rutina. También indica que un resultado anormal en el análisis de semen debe confirmarse y valorarse junto con otros hallazgos, y que tras la valoración en atención primaria el paciente debe ser remitido a un especialista en reproducción masculina.

¿Y el reloj biológico masculino?

Ya estudios anteriores han sugerido que la fertilidad masculina también se ve afectada por la edad. En 2024 se publicó en JAMA una investigación que analizó todos los nacimientos registrados en Estados Unidos entre 2011 y 2022 (más de 46 millones) para entender qué está pasando con los padres de 50 años o más.

Los datos revelaron que, aunque siguen siendo una minoría, cada vez hay más hombres que tienen hijos a esa edad. La proporción pasó de 1,1 % en 2011 a 1,3 % en 2022. Puede parecer un cambio pequeño, pero es sostenido y estadísticamente significativo, dijeron los autores. Pero, más importante, el estudio encontró que la paternidad tardía se asocia con un mayor uso de tecnologías de reproducción asistida y con más casos en los que la mujer está teniendo su primer hijo.

Y, aun después de ajustar por la edad materna, cada aumento de 10 años en la edad del padre se relacionó con una mayor probabilidad de parto prematuro y bajo peso al nacer. (Puede ver: El fármaco que está en el centro del dopaje deportivo)

Esto no significa, señalaban los autores, que ser padre a los 50 o más implique necesariamente complicaciones, pero sí sugiere que la edad paterna no es un factor neutro en esta ecuación. Entonces, aunque no exista un “reloj biológico” masculino tan visible como el de la mujer, la evidencia sí muestra cada vez más que el tiempo también juega un papel en la salud reproductiva de los hombres.

