Bogotá y algunos municipios del país que reportan poca disponibilidad de vacunas

A la fecha, 33´996.599 personas se han puesto, por lo menos, la primera dosis de vacuna contra el covid-19. Foto: Ministerio de Salud

Durante estos últimos días algunas secretarias de salud de Colombia han advertido que algunas vacunas contra el covid-19 empiezan a escasear, por lo que han pedido a las personas solo asistir a los puntos de vacunación en el caso de que la que necesitan esté disponible. (Le puede interesar: Secretaría de Salud advierte escasez de vacunas en Bogotá)

Este fue el caso de la Secretaría de Salud de Bogotá, entidad que ayer, 21 de febrero, informó que en la ciudad existe una baja disponibilidad de vacunas contra el covid-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La primera, según los lineamientos del Ministerio de Salud, será solo utilizada para mujeres embarazadas, mientras la segunda solo se aplicará para segunda dosis. En esta ciudad, entonces, la dosis de refuerzo se realizará con Janssen, Sinovac y Astrazeneca, aunque esta última solo estará disponible hasta agotar existencias.

Por otro lado, según ha reportado Blu Radio, en el Valle de Aburrá no hay terceras dosis en Sabaneta, Envigado, Girardota, Caldas, Copacabana, La Estrella y Medellín. En el caso de La Estrella, además, no tienen ninguna vacuna para aplicar en este momento. (Le sugerimos: Desde hoy no se aplicarán dosis de refuerzo de la vacuna covid-19 en Medellín)

La emisora también reportó que una situación similar se vive en Bucaramanga (Santander). El 21 de enero, según les confirmó Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga, ya no quedaban vacunas de AstraZeneca (las que el Ministerio de Salud ha priorizado para tercera dosis). “Solo quedan vacunas de Janssen para las personas que se aplicaron la monodosis hace más de cuatro meses”, aseguró a Blu Radio.

Específicamente, habrían 10.7000 dosis de Janssen y 15.800 de Sinovac, últimas que deben ser prioridad para niños y niñas entre los 3 y 11 años. En Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Barrancabermeja, además, tampoco hay dosis de refuerzo de AstraZeneca. (Lea también: El 4 de febrero iniciarían obras de la planta para producir vacunas en el país)

Para el jueves 20 de enero, con corte a las 11:29, el Plan de Vacunación Nacional contra el covid-19 había avanzado de la siguiente manera:

Dosis distribuidas: 74.806.956

Dosis aplicadas: 69.478.051

Vacunados primeras dosis: 33.996.599

Vacunados segunda dosis: 24.958.692

Vacunados monodosis: 5.579.857

Esquemas completos una y dos dosis: 30.538.549

Dosis de refuerzo aplicadas: 4.942.903