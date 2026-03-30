¿Busca pescado en Semana Santa? Tenga en cuenta las recomendaciones del Invima

Operativos de control para verificar las condiciones de salubridad en más de 200 locales de venta de pescado. Foto: Óscar Pérez

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En Semana Santa, uno de los alimentos más populares en el país es el pescado. Durante estos días aumenta significativamente el consumo de esta proteína en el país y por esto, entidades como el Invima, encargado de la vigilancia y control de los alimentos, compartieron varias recomendaciones con las que buscan prevenir enfermedades relacionadas con malas prácticas en la compra, almacenamiento y consumo de pescado.

Lo primero que recalcan es la importancia de verificar las condiciones de calidad e inocuidad de estos productos. Para esto, las recomendaciones son adquirir el pescado en establecimientos reconocidos y autorizados, verificar que el producto se encuentre refrigerado o sobre una cama de hielo limpio.

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¿Cómo comprar pescado fresco?

Olor fresco : el pescado debe tener un aroma suave, similar al agua de mar; nunca fuerte o desagradable.

Ojos brillantes y saltones : indican frescura; si están opacos o hundidos, el producto no es reciente.

Branquias rojas o rosadas : deben ser húmedas y de color vivo.

Carne firme : al presionarla, debe recuperar su forma rápidamente.

Escamas bien adheridas y piel brillante: señales de buen estado.

Lo otro que hay que tener en cuenta es que, si no se va a consumir pronto, lo mejor es congelarlo. “Evite romper la cadena de frío para prevenir la proliferación de bacterias”, señaló el Invima.

Al momento de prepararlo, lo principal es lavarse las manos antes y después de manipular alimentos, utilice utensilios limpios y evite la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos, cocine completamente el pescado, asegurando que alcance temperaturas adecuadas, y no consuma pescado crudo si no tiene garantía de su correcta manipulación y conservación.

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En Colombia, el pescado es una proteína altamente consumida. Según la Secretaría de Técnica de la Cadena de Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2025 el consumo promedio de pescado por persona fue de 11,4 kg. Este dato representa un aumento comparado con los niveles registrados una década atrás, cuando se ubicaba en cerca de 5,3 kg.

Colombia cuenta con una gran riqueza pesquera; más de 550 especies disponibles para el consumo, de las cuales, más de 90 son de agua dulce y 460 marinas.

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