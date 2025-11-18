Cambio clave en el FOMAG: Aldo Cadena sale de la vicepresidencia. Este será su reemplazo

Aldo Cadena, nuevo presidente de Nueva EPS. Foto: Nueva EPS

Este martes 18 de noviembre, se confirmó un cambio de alto impacto en la cúpula directiva responsable, entre otras tareas, de la gestión de la salud de los maestros y maestras en Colombia.

Aldo Cadena, un antiguo aliado del presidente Gustavo Petro —con quien había tenido desencuentros por las fallas en la implementación del nuevo modelo de atención para el magisterio— dejó su cargo en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la entidad encargada de administrar los recursos de los más de 800.000 profesores y profesoras afiliados del sistema.

En su reemplazo, Herman Bayona asumirá como nuevo vicepresidente de la Fiduprevisora para el FOMAG, quien fue posesionado este martes por Rosa Dory Chaparro, la presidenta encargada de Fiduprevisora, uno de los actores clave en el engranaje del FOMAG.

Bayona llega al cargo, según anunció la entidad en un comunicado, con el propósito de “fortalecer la gestión institucional y avanzar en la mejora continua de los servicios dirigidos al magisterio colombiano”.

Bayona es médico cirujano y se ha desempeñado, entre otras, como vicepresidente de la Federación Médica Colombiana.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anuncia la designación del Dr. Herman Bayona Abello como nuevo vicepresidente, con el propósito de fortalecer la gestión institucional y avanzar en la mejora continua de los servicios dirigidos al magisterio colombiano.

“Sus desafíos al frente de FOMAG se concentran en una agenda que tendrá como objetivo primordial garantizar el funcionamiento óptimo de la nueva red de servicios de salud, aplicando el principio de territorialización para asegurar un acceso equitativo y una atención digna para todos los afiliados. Esto implica el fortalecimiento en los procesos de entrega de medicamentos y tratamientos especializados, elementos cruciales para la salud del magisterio”, precisó el Fomag, a través de un comunicado.

Vale recordar que, a finales de octubre, Fecode, el principal gremio de maestros del país, que realizó un paro nacional por los problemas que se viene presentando en su sistema de salud.

La petición de los docentes piden, entre otras cosas, es que se mejore la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y que haya más eficiencia, transparencia y control sobre los contratos con las IPS de la red que atiende a los profesores.

Este descontento, entre otros retos, será uno de los puntos que tendrá que enfrentar el nuevo miembro de la cúpula del FOMAG para garantizar la estabilidad del nuevo sistema de salud para los maestros en Colombia.

