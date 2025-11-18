Mineducación tendrá tres días para dar información sobre investigación a la Fundación San José

Entre los casos investigados se encuentra el de Juliana Guerrero, quien estuvo postulada dos veces como viceministra de Juventudes. Foto: Ministerio del Interior

La Procuraduría solicitó información al Ministerio de Educación sobre los resultados de la investigación administrativa que se adelanta, de manera preliminar, contra la Fundación de Educación Superior San José, que se encuentra en medio del ojo del huracán por posibles irregularidades en la entrega de títulos profesionales.

Vale recordar que, el pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Educación publicó una resolución en la que ordenó abrir una investigación preliminar contra la Fundación San José luego de que el Grupo de Medidas Preventivas del ministerio evidenció presuntas irregularidades en los casos de tres estudiantes que, presuntamente, obtuvieron su título “dos de ellos sin presentar el correspondiente examen de estado y uno con fecha de presentación del examen posterior a la expedición del título”.

Esos estudiantes son Laura Julieth Martínez Morales, Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Carlos Alberto Mendoza Siachoque. Es importante recordar que Guerrero aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

Ahora, la Procuraduría pidió que se suministren los datos que se haya obtenido y se encuentren relacionados con directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretarios generales y personas que hayan ejercido la administración o control de la institución educativa.

Además de esto, se “requirió al Ministerio informar sobre las medidas preventivas o correctivas que se consideren necesarias para garantizar la legalidad en el proceso de otorgamiento de títulos y restablecer la confianza en la normalidad institucional de la Fundación de Educación Superior San José“, informó el ente de control.

El Ministerio de Educación, según informó la Procuraduría, tendrá tres días de plazo para que se remita la respuesta.

¿Qué se sabe de la investigación del Mineducación?

Según se lee en la resolución 21551 del 10 de noviembre, las indagaciones adelantadas por el grupo, darían cuenta, de manera preliminar, que la expedición de los títulos de los tres estudiantes reseñados se habrían dado “presuntamente sin cumplir los requisitos para ello”, vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior.

En concreto, recoge la resolución, uno de los requisitos establecidos por la misma institución educativa para expedir un título es la “presentación de las Pruebas Saber TyT o la Saber Pro”, dependiendo del nivel de formación.

Sin embargo, según encontró la indagación del Mineducación a pesar de que Juliana Andrea Guerrero obtuvo su título de Contaduría Pública y un tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria el 5 de julio de 2024, no se evidenció presentación alguna del examen del estado.

Con respecto al caso de Laura Julieth Martínez (@LaJulietaMM, en X —antes Twitter—), el ministerio encontró que se habría graduado dos días antes a la fecha de aplicación del examen, en julio de 2024.

Con estas pruebas, recopiladas por funcionarios del Mineducación en septiembre de este año, la cartera resolvió abrir una investigación administrativa preliminar contra varios funcionarios de la Fundación San José, entre esos los directivos, representantes legales, consejeros y revisores fiscales.

Emilio Esneider Forero, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, será el funcionario encargado de adelantar la investigación en el marco del proceso administrativo sancionatorio.

Cabe recordar que desde el pasado 25 de septiembre la universidad detectó irregularidades en la obtención del título de Guerrero, como, por ejemplo, que no habría presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT.

Tras revisar el historial académico de Guerrero en los sistemas institucionales, “no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, detallaron el 7 de noviembre en un comunicado público, en el que también dieron a conocer que habían anulado sus títulos.

