Cancelan reunión entre Procuraduría y Minsalud sobre caso de Sanitas y Cruz Verde

Este jueves se había agendado una reunión entre la Procuraduría y el Ministerio de Salud para buscar una solución e impedir la suspensión de entrega de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS) de Cruz Verde a pacientes afiliados a Sanitas.

La procuradora general, Margarita Cabello, recusó a Diana Ojeda, procuradora de asuntos de Trabajo y Salud, por lo que decidió cancelar el encuentro.

Se esperaba que en la reunión estuvieran Cabello; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; y representantes de las EPS. El objetivo, como afirmó Cabello la semana pasada, tras reunirse con las EPS y Cruz Verde, es formar una mesa técnica para aclarar las cifras y los compromisos financieros “que debe entregar el Gobierno, a través del Minsalud y luego a través de la ADRES”.

La procuradora también expresó que “alrededor de 33 mil pacientes serían los afectados, de alguna manera, si no se logra la solución por la no entrega de medicamentos no PBS”. Algo que le preocupa especialmente, es que los 33 mil pacientes tienen “enfermedades catastróficas, huérfanas, crónicas y complejas”.

