Carolina Cruz aconseja limón y bicarbonato para la piel: ¿por qué es una mala idea?

La piel es el órgano más grande del ser humano. Junto al cabello o las uñas conforma el sistema tegumentario, que no solo nos comunica con el entorno (a través, por ejemplo, del tacto), también es la primera barrera de protección que tiene el cuerpo frente a agentes invasores externos. Su cuidado no es entonces solo una cuestión estética, es vital para el buen funcionamiento del organismo. Preste atención y dude de esas recomendaciones de mascarillas caseras que no contribuyen a un mejor aspecto de la piel y en cambio le pueden ocasionar un grave daño de salud.

En redes sociales hace carrera el consejo de aplicar en la cara sustancias como el limón y el bicarbonato en mascarillas caseras. Este último es una de las recomendaciones más usuales, pues supuestamente promete aclarar manchas y eliminar el acné. “La realidad es que el bicarbonato es una sustancia con un PH (grado de acidez) alto que altera el PH ácido natural de la piel, rompiendo su barrera. Al aplicar bicarbonato en la cara perdemos la protección natural de las grasas que deberían defendernos contra infecciones e irritaciones”, explica Maria Andrea Ocampo, médica dermatóloga de la Universidad Javeriana. Incluso, podría empeorar manchas y condiciones de acné.

Con el limón pasa algo muy similar. También tiene un PH muy alto. A pesar de que el limón es rico en vitamina C, que en efecto es positiva para la piel, al aplicarlo de forma natural no se obtienen los beneficios ideales de esa vitamina como antioxidante y anti-manchas. “Para eso hay personas especializadas en producir vitamina C apta para la piel. El limón aplicado de manera natural puede generar una reacción con la luz que produce manchas difíciles de eliminar, además, de irritación y dermatitis. De ninguna forma recomendamos estas mascarillas”, señala Ocampo.

Un uso prolongado en el tiempo de este tipo de sustancias no solo no mejorará el aspecto de su piel, puede ocasionarle graves afectaciones. Antes de aplicarse cualquier cosa, consulte a su médico. Sea consciente de que su piel es única. Ese es el mensaje en el que insiste la dermatóloga Isabel Cristina Cuellar. “Si mi piel es blanca, si es morena, si tengo algún antecedente de alergia, si trabajo bajo el sol o en interiores… Cualquier cosa que apliquemos puede alterarlo todo. Se necesita una visión integral de la piel: cuando aplicas algo, estas activando todo un sistema inmunológico que puede impactar órganos internos”, dice Cuellar. No se arriesgue a infecciones, irritaciones o incluso quemaduras.