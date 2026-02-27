Centro de atención de salud mental Equilibrio anuncia importante cambio en su funcionamiento

El centro Equilibrio trata trastornos alimentarios, trastornos de ansiedad, y alteraciones del estado de ánimo. Foto: Getty Images

La IPS Equilibrio, especializada en el diagnóstico y tratamiento integral de trastornos alimentarios y otros de salud mental, anunció que desde el 1° de marzo será Equilibrio Red y que los convenios que tenía con las EPS fueron finalizados. La decisión se tomó debido a la crisis del sistema de salud colombiano y, puntualmente, a los retrasos sostenidos en los pagos por parte de algunas EPS, según informaron.

Durante 28 años, el centro de atención ha dependido de la puntualidad de los pagos de las EPS para mantener su operación. Sin embargo, en el último año, se siguieron registrando dificultades financieras “derivadas del incumplimiento en los pagos”. Por esto, tomaron la decisión de implementar un proceso de transformación del que surgió Equilibrio Red.

Este nuevo modelo les permitirá seguir ofreciendo atención especializada “con mayor flexibilidad, sostenibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones actuales del sistema de salud, y manteniendo intacto el rigor científico y su compromiso humano”, explicaron en un comunicado.

Sus directivas se han contactado con los pacientes de las EPS con las que tenían convenio, y los cuales podían acceder a tratamientos de TCA, para informarles que ahora seguirán atendiendo de manera particular y ambulatoria en la nueva sede ubicada en la carrera 19 # 114-09 (401), en Bogotá.

“Este no es un cierre, es un viraje hacia un modelo susceptible de ser mantenido en las condiciones actuales... Nuestro equipo sigue comprometido con la atención de personas con trastornos alimentarios, afectivos y de ansiedad, así como con la promoción de la salud mental en población general y la prevención y atención oportuna en poblaciones en riesgo” enfatizó su codirectora científica y de investigación, la Dra. Maritza Rodríguez.

Por su parte, la psicóloga Juanita Gempeler, también codirectora científica, enfatizó en que la decisión fue motivada por la coyuntura que enfrenta el sistema de salud del país, y que afecta tanto a las instituciones, como a los pacientes con distintas patologías “que ven cómo se incrementan las barreras para acceder a sus tratamientos”, dijo.

“Es especialmente doloroso constatar que, en el caso de la salud mental, esas barreras son cada vez mayores, cuando hablamos de enfermedades que pueden ser tan graves, incapacitantes y potencialmente mortales como cualquier otra condición médica. La salud mental no es secundaria ni opcional; es salud, en el sentido más pleno de la palabra. Nuestro llamado es a que como país entendamos que garantizar su atención es fundamental” señaló.

El centro Equilibrio trata trastornos alimentarios como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracones, así como en trastornos de ansiedad (obsesivo-compulsivo, pánico, fobias, estrés post-traumático y ansiedad generalizada), y alteraciones del estado de ánimo (depresión, distimia y trastorno bipolar).

