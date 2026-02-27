Gobierno anuncia proyecto de ley que busca que dueños de EPS asuman deudas con el sistema

Ministro de Salud durante la sesión de la Consulta popular hundida en el Congreso de la República Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Durante su intervención en el Gran Encuentro Nacional de Salud, realizado en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro le ordenó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentar un proyecto de ley para que los dueños de las EPS asuman sus deudas con el sistema.

“El próximo marzo, que empiezan de nuevo las sesiones del congreso, presente usted un proyecto de ley donde los dueños de las EPS sean responsables de las deudas de las EPS con el sistema de salud”, aseguró el mandatario durante su intervención.

Durante su discurso, el presidente Petro reiteró su posición de que el Estado no asumirá deudas que corresponden a actores privados o que se originaron, señala, por el presunto manejo irregular de recursos públicos.

“No vamos a repetir el error del presidente Duque de pagarles las deudas a esos privados, para que hoy sigan con deudas. Por eso no liquidamos EPS, para que se sepa cuál es la deuda que aparece en los estados contables y sea un cheque, sea una factura de cobro ejecutiva por la cual los jueces de Colombia tengan que cobrarle a esos dueños de EPS el dinero que deban”, aseguró el mandatario.

¿Más recursos para la Nueva EPS?

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recordó que la Nueva EPS “ya es mayoritaria del Estado” y dio a conocer una nueva medida ante su situación financiera.

“El presidente lo dijo claramente: vamos a sacar nuevos recursos, así sean nuevos préstamos para pagar las deudas que tiene la Nueva EPS, en particular para pagarles a los hospitales públicos y poder sanearlos”, aseguró el ministro Jaramillo.

El decreto que reorganiza el funcionamiento de las EPS

El Ministerio de Salud expidió el decreto 0182 del 25 de febrero, mediante el cual introduce modificaciones al Decreto 780 de 2016, la norma que compila la regulación del sector salud en Colombia. El ajuste se concentra en la operación del aseguramiento en salud en el territorio nacional, es decir, en las reglas bajo las cuales funcionan y deben responder las EPS.

El decreto no elimina el modelo de aseguramiento ni suprime a las EPS, pero sí reorganiza aspectos de su funcionamiento y presencia. En la práctica, redefine condiciones operativas y administrativas dentro del sistema, en un momento en que el sector atraviesa tensiones financieras y cuestionamientos sobre la capacidad de algunas EPS para garantizar la prestación continua de los servicios.

La norma fija criterios para definir en qué condiciones pueden operar las EPS en el país, teniendo en cuenta su tamaño, su participación en el mercado y la población de cada departamento o municipio, en lo que se conoce como “territorialización”.

A nivel nacional, se explica que las EPS con más del 20 % de los afiliados en todo el país mantendrán su autorización para operar. También podrán conservarlo aquellas que tengan menos de un millón de afiliados, aunque si en un departamento su participación es inferior al 3 % del total de afiliados (sumando ambos regímenes) no podrán continuar operando en los municipios de ese territorio. Las EPS que solo operen en municipios de un único departamento podrán mantener su autorización incluso si se supera el número límite previsto para esa categoría territorial.

Como contamos en esta nota, el cambio abre la puerta a traslados masivos de afiliados. El decreto establece que, cuando la Superintendencia actualice el ámbito territorial y una EPS ya no pueda operar en un municipio o departamento, según esas nuevas reglas, sus afiliados serán reasignados de manera obligatoria a las EPS que continúen allí. Esa reasignación no es voluntaria ni gradual: la hacen el Ministerio de Salud y la ADRES en un plazo corto y entra en vigencia el mes siguiente.

