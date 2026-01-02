China le puso IVA a los anticonceptivos para estimular la natalidad

Los métodos anticonceptivos tendrán un IVA del 13 % en China desde el 1° de enero de 2026. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir del 1° de enero, en China los preservativos y los anticonceptivos serán más costosos, como parte de una estrategia del país asiático para estimular la natalidad, luego de tres años consecutivos en los que su población ha disminuido. Desde este año, estos productos tendrán un IVA del 13 %.

De acuerdo con los medios locales, los medicamentos y dispositivos anticonceptivos en China tenían una exención tributaria desde hace más de tres décadas, pero esto cambió con la entrada en vigor de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

(Lea: Diciembre terminó con 1.419 casos de personas lesionadas por pólvora)

La agencia Xinhua, la agencia de prensa oficial del gobierno chino, explicó que la política de exención fiscal garantizó la accesibilidad de los productos anticonceptivos básicos. Sin embargo, en la búsqueda de construir una “sociedad favorable a la natalidad”, la demanda de la población en materia de productos de salud reproductiva ha cambiado de forma paulatina.

Por esto, los anticonceptivos orales, los métodos anticonceptivos de barrera, los dispositivos intrauterinos y los productos auxiliares de detección aumentarán su precio en un 13 %, la tasa estándar para la mayoría de bienes de consumo, según el portal de noticias económicas Yicai.

Este 1° de enero también se cumplieron 10 años desde que China eliminó su polémica política del “hijo único”. Esta medida, que estuvo vigente entre 1980 y 2016, limitaba a la mayoría de las familias urbanas a tener un solo hijo a cambio de incentivos y sanciones. Sin embargo, las consecuencias fueron una reducción poblacional y envejecimiento acelerado, entre otras.

En China, las personas mayores de 60 años representan más del 20 % de la población y, según las proyecciones de las Naciones Unidas, podrían llegar a constituir la mitad de la población para el año 2100.

Por esto, en 2016 fue abolida la política del “hijo único”, y se permitió tener dos y tres hijos. Pero esto no ha sido suficiente. En 2022, 2023 y 2024 la población siguió disminuyendo.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺