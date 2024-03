Científicos analizaron lo que le sucede al cuerpo tras siete días sin comida

Imagen de referencia. Los investigadores pudieron concluir que el cuerpo cambiaba las fuentes de donde extraía energía: durante los primeros dos y tres días. Foto: archivo

Investigadores de múltiples instituciones, como la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, publicaron un estudio en la revista Nature Metabolism en el que analizaron las consecuencias del ayuno en el cuerpo humano. De manera más específica, los científicos querían comprobar qué tan beneficioso resultaba pasar largos periodos sin ingerir alimentos.

A manera de contexto, los autores recordaron que el ayuno se ha practicado en diversas sociedades con motivos asociados a la religión o al tratamiento de enfermedades. También, hace millones de años, esa práctica influyó en la evolución humana, pues, como se lee en el artículo, nuestros antepasados eran capaces de pasar días sin comida debido a condiciones adversas, o propósitos asociados con la supervivencia y la caza.

Recientemente, el ayuno ha ganado popularidad como método para perder peso desde diferentes orillas: desde profesionales de la salud que lo recomiendan en algunos casos, hasta influenciadores que no tienen experiencia científica. Fue por eso que, para comprobar sus consecuencias en la salud humana, el equipo de científicos examinaron qué le pasa al cuerpo humano luego de pasar 7 días sin ingerir alimentos, solo agua.

Del estudio hicieron parte 12 voluntarios que tuvieron respuestas diferentes según su metabolismo, hábitos cotidianos y enfermedades previas. Entre las conclusiones, los investigadores pudieron encontrar que el cuerpo cambiaba las fuentes de donde extraía energía: durante los primeros dos y tres días, comenzó a utilizar la grasa almacenada en el cuerpo, lo que llevó a que perdieran un promedio de 5,7 kilogramos.

También encontraron respuestas multiorgánicas, como cambios significativos en más de 1.000 proteínas que componen el cuerpo, como aquellas que forman la estructura de soporte de las neuronas del cerebro. Esto sugiere que el ayuno no solo afecta a un órgano, sino que tiene un impacto sistémico en todo el cuerpo, lo que indica una respuesta coordinada y generalizada a la restricción calórica.

En palabras de Claudia Langenberg, directora del Instituto de Investigación de la Universidad de Salud de Precisión de Queen Mary (PHURI), por primera vez se pudo observar con detalle lo que sucede a nivel molecular en todo el cuerpo cuando se practica un ayuno. “Cuando se realiza de manera segura, puede ser una intervención eficaz para perder peso”, dice.

Pero, según de Maik Pietzner, presidente de Datos de Salud de PHURI, privarse de ingerir alimentos puede traer beneficios que no están únicamente relacionados con la pérdida de peso, sino con otros problemas de salud. Sin embargo, y en sus palabras, no todas las personas deberían someterse a él, pues esto varía dependiendo de las características corporales que tengan. “Esperamos que estos hallazgos permitan proporcionar información sobre por qué el ayuno podría ser beneficioso en ciertos casos, para que así se practique con responsabilidad y no a la ligera”, afirma Pietzner.

