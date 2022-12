Científicos se retractan: Ómicron no habría evolucionado de forma gradual en África

El origen de Ómicron fue enigmático desde el principio para la comunidad científica, pues se trataba de una variable diferente a las que ya circulaban. Foto: AFP - PHILL MAGAKOE

A inicios de este mes, científicos publicaron un artículo en la revista Science en el que afirmaban que la variante Ómicron del covid-19 surgió y evolucionó de forma gradual en África. Sin embargo, esta semana los 87 investigadores del artículo publicaron una retractación.

El origen de Ómicron fue enigmático desde el principio para la comunidad científica, pues se trataba de una variable diferente a las que ya circulaban. Hasta ahora se han propuesto tres escenarios sobre su posible origen: en uno pasó un período de evolución en un huésped animal y luego se propagó a los humanos; en otro, evolucionó en un paciente con infección crónica; y en otro, el virus se encontraba circulando y mutando en un área de mundo en la que se detectaban pocos virus. (Lea: “La prioridad es restablecer nuestros servicios”: Keralty sobre ciberataque a Sanitas)

Al parecer, el artículo publicado en Science confirmaba la tercera posibilidad. Los científicos examinaron muestras antiguas de pacientes con covid-19 en África y encontraron evidencia de la variante en 25 muestras en pacientes de África oriental y occidental para agosto y septiembre de 2021, antes de que la variante se regara en África del sur. Luego, secuenciaron los genomas de cinco de las muestras y descubrieron algunas características de Delta y otras de Ómicron, por lo que infirieron que se encontraba en una etapa intermedia de evolución.

Sin embargo, en la retractación aclaran que, al recibir alertas de otros colegas de que dichas muestras podían ser un falso positivo, las volvieron a examinar y encontraron algunos fragmentos genómicos del covid-19 “que contaminaban algunas de las muestras y los datos de secuencia en los que basamos nuestro análisis”. Por lo cual, los científicos aclararon que “las muestras residuales ahora están agotadas y la reconstrucción de los intermedios evolutivos no se puede replicar”, de modo que se retractaron del artículo. (Lea: EPS Sanitas: tras el ciberataque se habría publicado información de pacientes)

Kristian Andersen, quien investiga la evolución de los patógenos en el instituto Scripps Research (en California), afirmó para Science que antes de la publicación del artículo la teoría de evolución gradual estaba fuera de discusión. Según Andersen, si Ómicron hubiera evolucionado a medida que se propagaba el covid-19 en una población, habría tenido más mutaciones sinónimas y no de las que conducen a cambios en las proteínas virales. “Es por eso que cuando salió este documento fue inmediatamente una bandera roja”, señaló.

Algunos científicos afirmaron que el error pudo haberse evitado si se hubiera publicado como una “preimpresión” o una “prepublicación” (preprint) para que otros investigadores lo comentaran. Aris Katzourakis, virólogo evolutivo de la Universidad de Oxford, señaló para Science que “esto habría sido masacrado en Twitter a los pocos días de estar en preprints”. (Lea: En el 2022 aumentó el número de países con casos de cólera frente al 2021: OMS)

“Cometimos un error”, reconoció Felix Drexler, del Hospital Universitario Charité (Berlín), uno de los autores de la investigación. Por su parte, Holden Thorp, editor de Science, explicó que “aquí hubo apoyo más que suficiente de los revisores para publicar el artículo. Pero el hecho de que tuviéramos el apoyo para publicar el artículo no significa que no lamentemos el hecho de que estos problemas solo se descubrieron después de la publicación. Aceptamos la responsabilidad por el hecho de que no nos dimos cuenta durante la revisión”.

