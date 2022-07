Científicos siguen monitoreando el impacto de la vacuna covid en los ciclos menstruales

Los ensayos clínicos de vacunas contra el COVID-19 no exploraron efectos secundarios en la menstruación. / AFP Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Investigadores de la Universidad de Illinois y de la Universidad de Washington, ambas en Estados Unidos, se propusieron investigar el efecto de las vacunas anticovid-19 en los ciclos menstruales que personas alrededor de todo el mundo dijeron haber experimentado a principios de 2021. Lanzaron una encuesta virtual el 7 de abril de 2021 y los datos se descargaron el 29 de junio de 2021, 12 semanas después.

En el momento de la descarga, 92 529 participantes habían completado el consentimiento informado y enviado la encuesta. Tras una limpieza de datos que implicó eliminar a los participantes menores de 18 años, respuestas en las que faltaba más del 90 % de los elementos de la encuesta o participantes que reconocieron tener sospechas de tener covid-19, los investigadores acumularon una base de datos de más de 39.000 personas que recibieron una vacuna contra el SARS-CoV-2 de dos dosis para analizar cambios menstruales.

Los resultados de la muestra indican que el 42 % de las personas con ciclos menstruales regulares sangraron más de lo normal, mientras que el 44 % no reportaron cambios después de ser vacunadas. Entre los encuestados que normalmente no menstrúan, el 71 % de las personas que toman anticonceptivos reversibles de acción prolongada, el 39 % de las personas que toman hormonas de afirmación de género y el 66 % de las personas posmenopáusicas, informaron sangrado intermenstrual.

Los encuestados fueron vacunados con Pfizer (21,620), Moderna, (13,001), AstraZeneca (751), Johnson & Johnson (3469), Novavax (61) u otras vacunas (204). El autoinforme de los efectos secundarios localizados de la vacuna (dolor en el lugar de la inyección) después de la primera y la segunda dosis fue del 87,6 % y el 77,4 %, respectivamente, cuando se combinaron todos los tipos de vacunas. Después de la primera y la segunda dosis, el 54,3 y el 74,6 % de los encuestados (respectivamente) informaron haber experimentado al menos uno de los efectos secundarios comunes de la vacuna (dolor de cabeza, náuseas, fiebre o fatiga).

Entre los encuestados que menstrúan regularmente, aquellos que tuvieron un sangrado más intenso después de la vacuna tenían más probabilidades de ser mayores, ser hispanos/latinos, haber experimentado efectos secundarios de fiebre y/o fatiga, tener un flujo menstrual típico más ligero, haber estado embarazadas y/o haber dado a luz. nacimiento. Las personas que menstrúan regularmente con endometriosis, menorragia, fibromas y síndrome de ovario poliquístico tenían un poco más de probabilidades de experimentar un sangrado más intenso.

Es importante señalar que los estudios sobre este tema que se han hecho hasta el momento no reportan afectación a la fertilidad. Los estudios nos argumentan que la alteración en los ciclos por la vacuna es leve y temporal. Las ventajas de la vacunación son muy superiores a cualquier consecuencia adversa”, nos decía hace unas semanas Javier Ardila, jefe de Ginecoobstetricia de Méderi y director del Departamento de Ciencias de la Reproducción en la Universidad del Rosario. Lo que sugieren todas estas investigaciones es que la infección por SARS-CoV-2 puede impactar más que la vacuna.

Los investigadores señalan que no pueden estimar la prevalencia o la incidencia y las asociaciones reportadas no pueden establecer la causalidad, sin embargo, dicen: “Las tendencias que observamos respaldan el desarrollo de hipótesis para estudios prospectivos adicionales sobre cambios hemostáticos e inflamatorios en el endometrio después de una respuesta inmunitaria aguda”. El estudio, publicado en la revista Science Advances, no compara estos resultados con un grupo de control de personas que no se vacunaron y los investigaron reconocen que hay un sesgo: es posible que quienes hayan experimentado cambios en sus ciclos después de la vacunación se hayan sentido mas motivadas a responder la encuesta.

A inicios de febrero de 2022 la revista Obstetrics&gynecology, del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, publicó el artículo “Asociación entre la duración del ciclo menstrual y la vacunación contra la enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19)”. En él evidencia que las vacunas contra el covid-19 impactan el ciclo menstrual, pero también que los cambios se revierten en poco tiempo.

Los investigadores del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos seleccionaron a 3.959 mujeres en Estados Unidos, entre los 18 y 45 años, de las cuales 2.403 estaban vacunadas y 1.556, no. Todas tenían ciclos menstruales de duraciones “normales” (entre 24 y 38 días), especialmente en los tres ciclos anteriores a la primera dosis de la vacuna. La revisión se enfocó en los dos meses posteriores a la primera dosis, en los que además se les aplicó la segunda dosis. Para el caso de las mujeres no vacunadas, se analizaron sus ciclos en el mismo período de seis meses con respecto a las mujeres vacunadas.

La menstruación, dice el nuevo estudio, rara vez se considera como una variable durante los ensayos de vacunas: “La gran mayoría de las investigaciones que se han realizado con respecto a la función reproductiva y menstrual se centran en si las vacunas vivas y atenuadas son seguras para una mujer embarazada o si afectan la fertilidad”. En general, los nuevos resultados se alinean con otros estudios recientes que muestran una respuesta significativa del ciclo menstrual a la vacunación contra el SARS-CoV-2.