No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Salud

Cierran establecimiento en Cali por aplicar y fabricar vacunas homeopáticas

Las vacunas, que se aplicaban a población infantil y adulta, no contaban ni con el registro sanitario necesario, ni con respaldo científico que certifique su seguridad.

Redacción Salud
21 de agosto de 2025 - 01:15 a. m.
Las autoridades explicaron que las fórmulas no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente.
Las autoridades explicaron que las fórmulas no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un centro médico de Cali donde se fabricaban y aplicaban vacunas homeopáticas fue cerrado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Secretaría de Salud de Cali y Valle del Cauca. Las autoridades explicaron que las fórmulas no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, y por esto se aplicaron las medidas sanitarias, que incluyeron también el decomiso de los productos.

El Invima afirmó que las vacunas, con denominaciones como Fórmula Magistral Meningococo, Polio, Influenza y Difteria, no cuentan con los estudios científicos y clínicos que soporten y respalden su uso. Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que estos productos no hacen parte del Plan Nacional de Vacunación, “el cual se basa exclusivamente en vacunas biológicas con respaldo científico, eficacia comprobada y autorización sanitaria vigente”, mencionó el Invima.

(Lea: ¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? Puede que no sea la luz azul)

La entidad sanitaria recalcó, además, que los productos encontrados no son aptos para el consumo humano, ya que se desconoce su inocuidad, pureza, calidad, autenticidad y trazabilidad.

De acuerdo con el Decreto 1737 de 2005, que establece los requisitos para la elaboración, clasificación, etiquetado y publicidad de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, estos productos tienen la obligación de contar con dirección técnica de un químico farmacéutico y además se la prohíbe incluir indicaciones terapéuticas sin contar con la evaluación de la Sala Especializada de la Comisión Revisora del Invima. Ambos lineamientos no se cumplieron por parte de las mencionadas vacunas.

Tampoco, agrega la entidad, existe ninguna aprobación o solicitud en curso para vacunas homeopáticas, lo cual es otro requisito de la normatividad sanitaria del país.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), en los últimos años, se han registrado varios casos de daños graves a consumidores causados por productos homeopáticos. Si bien estos productos suelen etiquetarse como altamente diluidos, se ha descubierto que algunos contienen cantidades considerables de ingredientes activos. “Dado que los productos homeopáticos a veces se elaboran a partir de venenos o toxinas conocidas, la presencia de cantidades considerables de dichos ingredientes podría causar daños significativos a los pacientes”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Cali

vacunas homeopáticas

Invima

Valle del Cauca

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar