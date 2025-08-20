Cierran establecimiento en Cali por aplicar y fabricar vacunas homeopáticas

Las autoridades explicaron que las fórmulas no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente.

Un centro médico de Cali donde se fabricaban y aplicaban vacunas homeopáticas fue cerrado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las Secretaría de Salud de Cali y Valle del Cauca. Las autoridades explicaron que las fórmulas no cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, y por esto se aplicaron las medidas sanitarias, que incluyeron también el decomiso de los productos.

El Invima afirmó que las vacunas, con denominaciones como Fórmula Magistral Meningococo, Polio, Influenza y Difteria, no cuentan con los estudios científicos y clínicos que soporten y respalden su uso. Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que estos productos no hacen parte del Plan Nacional de Vacunación, “el cual se basa exclusivamente en vacunas biológicas con respaldo científico, eficacia comprobada y autorización sanitaria vigente”, mencionó el Invima.

La entidad sanitaria recalcó, además, que los productos encontrados no son aptos para el consumo humano, ya que se desconoce su inocuidad, pureza, calidad, autenticidad y trazabilidad.

De acuerdo con el Decreto 1737 de 2005, que establece los requisitos para la elaboración, clasificación, etiquetado y publicidad de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, estos productos tienen la obligación de contar con dirección técnica de un químico farmacéutico y además se la prohíbe incluir indicaciones terapéuticas sin contar con la evaluación de la Sala Especializada de la Comisión Revisora del Invima. Ambos lineamientos no se cumplieron por parte de las mencionadas vacunas.

Tampoco, agrega la entidad, existe ninguna aprobación o solicitud en curso para vacunas homeopáticas, lo cual es otro requisito de la normatividad sanitaria del país.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), en los últimos años, se han registrado varios casos de daños graves a consumidores causados por productos homeopáticos. Si bien estos productos suelen etiquetarse como altamente diluidos, se ha descubierto que algunos contienen cantidades considerables de ingredientes activos. “Dado que los productos homeopáticos a veces se elaboran a partir de venenos o toxinas conocidas, la presencia de cantidades considerables de dichos ingredientes podría causar daños significativos a los pacientes”.

