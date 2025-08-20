¿Por qué las pantallas no te dejan dormir? Puede que no sea la luz azul

Uno de los problemas del uso del celular tiene que ver con lo estamos consumiendo antes de dormir. Foto: Pexels

Los expertos han advertido durante mucho tiempo de los peligros de la luz azul antes de acostarse. Cuando nos exponemos a ella a través de celulares, televisiones, computadoras portátiles y otros dispositivos, nuestro cerebro suprime la producción de la hormona melatonina, que normalmente te hace sentir somnolencia. Como resultado, te sientes más alerta, lo que hace más difícil conciliar —y mantener— el sueño.

Pero la relación entre la luz azul y el sueño es más opaca de lo que pensábamos, dice Lauren Hartstein, profesora adjunta de...