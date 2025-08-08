Clínica en Villavicencio suspende servicios a usuarios por falta de pago de Nueva EPS

La institución aseguró que, una vez se resuelva la situación de pagos pendientes, se dispondrá a retomar la prestación de los servicios.

La Clínica Primavera de Villavicencio informó que a partir de este viernes, 8 de agosto de 2025, suspenderá temporalmente varios de los servicios de atención en salud a sus usuarios, incluyendo la Unidad de Urgencias. La medida se debe, según comunicó, a la grave crisis financiera que atraviesa por la reiterada falta de pago por parte de Nueva EPS.

“Durante los últimos meses, hemos prestado nuestros servicios con el mayor compromiso y sentido de responsabilidad, incluso sin contar con los recursos necesarios para garantizar de manera sostenible la operación”, aseguró la institución. “Sin embargo, la falta de cumplimiento en los pagos ha generado dificultades que ha comprometido la estabilidad del equipo humano que cuida de su salud”.

La clínica señaló que Nueva EPS mantiene con ella una deuda superior a los $22.945 millones, pese a varios requerimientos formales y llamados al diálogo que ha realizado. Esto, dijo, ha afectado directamente su capacidad para seguir prestando servicios esenciales a su población afiliada.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a ustedes y a sus familias. Como institución prestadora, hemos agotado todas las vías posibles para evitar esta decisión. No obstante, sin el respaldo financiero mínimo, no es posible seguir garantizando condiciones seguras y dignas de atención”, se lee en el comunicado firmado por Duver Dicson Vargas Rojas, director general de la institución.

La Clínica Primavera afirmó que, una vez se resuelva la situación de pagos pendientes, se dispondrá a retomar de manera inmediata la prestación de los servicios. De ese modo y a través de sus canales oficiales, mantendrá informada a la ciudadanía.

