Invima ha interpuesto multas por $3 mil millones por incumplir normas sanitarias

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 72% del total de multas impuestas. Foto: Jose Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el primer semestre del 2025, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha interpuesto multas que suman los $3.283 millones de pesos. La entidad informó que estas se deben al incumplimiento de las normatividad sanitaria.

Más de la mitad (57%) de las multas, se concentraron en el sector de los medicamentos. La entidad explica que esta “representa una de las infracciones con mayor impacto sancionatorio, debido a la severidad, la ocurrencia y el grado de afectación a la salud pública”.

(Lea: Mesa para recalcular UPC no pudo sesionar porque no hubo quorum)

El otro sector donde más multas se han interpuesto es el de alimentos y bebidas, y derivados lácteos que agruparon el 24% de las infracciones. Las demás multas que interpusieron en sectores cosméticos, dispositivos médicos y las plantas de beneficio y derivados cárnicos.

“En el Invima seguimos adelantando un control sanitario riguroso, con el firme propósito de proteger la salud de los colombianos, desde los diferentes sectores que son competencia de la entidad”, indicó Eliana Gómez, directora de Responsabilidad Sanitaria del Invima.

El departamento con las multas de mayor valor es Cundinamarca con más de 1.500 millones de pesos, que equivalen al 47.2% del total a nivel nacional. Los otros dos son Antioquia (15.9%) y Valle del Cauca (2.2%).

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud?Te invitamos a verlas enEl Espectador.⚕️🩺