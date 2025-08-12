Ojo con este suplemento dietario. El Invima alerta que su comercialización es ilegal

El INTYPROB es un producto comercializado como suplemento dietario. Foto: INVIMA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió recientemente una alerta sanitaria sobre INTYPROB, un producto que es comercializado como suplemento dietario. Según la entidad, su venta es ilegal y es fraudulento, porque no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad competente.

De acuerdo con el Invima, INTYPROB no corresponde a ningún suplemento autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. “Incumple la normatividad vigente establecida en el Decreto 3249 de 2006, que regula la fabricación, comercialización, envase, rotulado, etiquetado, registro sanitario, control de calidad y vigilancia de los suplementos dietarios”, advirtió la entidad.

El consumo de este tipo de productos fraudulentos puede generar graves riesgos para la salud, entre ellos está el aumento de la presión arterial y palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad, temblores, insomnio, pesadillas, fatiga, retención de líquidos, edemas y daños en órganos como la piel, los riñones y el hígado.

Además de recomendar evitar el consumo de INTYPROB, el Invima insiste en la importancia de verificar siempre que cualquier medicamento o suplemento dietario cuente con registro sanitario vigente. Este se puede consultar fácilmente a través de la página web de la entidad.

William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, aseguró que “es fundamental que los consumidores sean conscientes de que un producto sin registro sanitario no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Su contenido real y condiciones de producción son desconocidos, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes lo consumen”.

