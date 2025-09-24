Clínica Shaio termina contrato con Nueva EPS por deuda de $95.000 millones

Según precisó la Clínica Shaio, la deuda supera actualmente los $95.500 millones. Foto: Clínica Shaio

La Clínica Shaio de Bogotá decidió terminar de manera unilateral el contrato mediante el cual prestaba servicios de salud a los afiliados del régimen contributivo de la Nueva EPS. Según la institución, la medida se debe al aumento de la deuda por parte de la EPS en los últimos meses, que está dejado al centro médico “sin capacidad financiera”.

“Durante los últimos meses hemos sostenido este vínculo con el mayor compromiso, garantizando la atención en salud a los afiliados de Nueva EPS, incluso en condiciones operativas extremas. Sin embargo, la falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS”, se lee en un documento dado por el representante Andrés Forero (Centro Democrático).

Según precisó la clínica Shaio, la deuda supera actualmente los $95.500 millones. “Mucha de ella con una cartera más de 360 días y con un recaudo muy inferior a lo facturado y radicado”, indica el centro médico, en la notificación a la EPS.

La clínica informó, por su parte, en el año 2024 y lo que lleva del 2025, tuvo más de 55.000 ingresos por atenciones de salud a pacientes afiliados de la Nueva EPS. Además, para dimensionar la evolución de la deuda, la clínica Shaio dio a conocer la siguiente tabla que muestra la evolución de deuda en comparación a los pagos realizados por la Nueva EPS.

“De la información anterior se puede evidenciar situaciones dramáticas en donde, en la mayoría de los meses de 2025, la Fundación dispuso de aproximadamente $8.000.000.000 para la atención de los afiliados de la Nueva EPS mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5 % y 23 %. Este desbalance estructural ha generado un desgaste financiero severo”, aseguró la clínica, a través del documento. “La atención a los afiliados de la Nueva EPS está absorbiendo toda la caja operativa de la Fundación, comprometiendo su viabilidad en el muy corto plazo y acercándonos, de continuar esta situación, al cierre definitivo de los servicios”.

Debido a estos y otros motivos, la clínica le notificó a la Nueva EPS la terminación unilateral del contrato de atención de servicios que tomaría efecto, a menos de que se tomen otras medidas, en un plazo de 60 días hábiles.

Por el momento, la Nueva EPS no se ha pronunciado sobre la terminación del contrato con la clínica Shaio.

