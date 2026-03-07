Colegios médicos coinciden en que no es el momento de reorganizar las EPS del país

En los municipios donde Nueva EPS tendrá presencia única, serán trasladado cerca de 1,84 millones de colombianos. Foto: Andrés Torres

Desde hace unos días, en el país se conoció el decreto (182 expedido por el Ministerio de Salud) que propone territorializar el sistema de salud y redefinir el mapa de las EPS. Aunque varios expertos dicen que la idea es buena, el momento en el que se plantea no lo es. Con la reorganización, se trasladarían alrededor de 1,8 millones de usuarios a Nueva EPS, la más grande del país, y esta es justo una de las razones que han generado rechazo por parte de varias organizaciones.

Recientemente, se pronunciaron cuatro colegios médicos: el de Cauca, Antioquia, Cundinamarca-Bogotá, y Santander. En una carta aseguran que la reorganización es un planteamiento que puede “mejorar la eficiencia, oportunidad y acceso de los pacientes y usuarios a los servicios de salud al concentrar la población”, pero, en las condiciones actuales puede “agravar el acceso, continuidad e integralidad en la atención a miles de pacientes en el territorio nacional”, escribieron en una carta.

La razón, según explican, es que Nueva EPS sería la mayor receptora de usuarios. Como contamos en este artículo, de acuerdo con estimaciones a partir de un documento del Ministerio de Salud, la EPS recibiría afiliados en 504 municipios del país, lo que representaría cerca de 2,4 millones de personas reasignadas a esta aseguradora como resultado de la reorganización territorial del sistema.

La dificultad con esto, aseguran los colegios médicos, es que Nueva EPS, que se encuentra intervenida desde abril de 2024, “viene en un proceso de deterioro dramático en sus indicadores de calidad y financieros”, manifestaron. Esto ha “impedido que hoy esa EPS, cumpla con sus obligaciones de garantizar” los servicios a sus afiliados actuales, “por lo que asignarle más población pone en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, cáncer y de alto costo, entre otros”, agregaron.

Las preocupaciones de los colegios médicos coinciden con las expresadas anteriormente por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). En una carta, afirman que “la adopción de medidas de traslado de usuarios podría empeorar las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales y deterioro a aquellos que tienen algún grado de estabilidad en este momento”.

También les preocupa que no se respete la libertad que deben tener los colombianos al momento de elegir en qué EPS quieren estar.

“Los prestadores de servicios de salud (como clínicas y hospitales) hemos hecho ingentes esfuerzos por mantener la operación, por atender a los usuarios, pero planteamientos como los que se hacen en el decreto 182 no ofrecen solución a la problemática actual y por el contrario, alertan sobre mayores dificultades”, señala Juan Carlos Giraldo, presidente de la asociación.

