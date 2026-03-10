Publicidad

Home

Salud

Colombia adopta nueva estrategia nacional para prevenir y atender la conducta suicida

El Ministerio de Salud expidió la Resolución 347 de 2026, con la que crea la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida. La norma introduce el llamado “Código Dorado”, un protocolo para activar atención inmediata y prioritaria en casos de ideación o intento de suicidio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Salud
10 de marzo de 2026 - 11:49 p. m.
El documento también subraya que la prevención de la conducta suicida requiere la participación de distintos sectores más allá del sistema sanitario.
El documento también subraya que la prevención de la conducta suicida requiere la participación de distintos sectores más allá del sistema sanitario.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Salud liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo anunció la expedición de la resolución 347 de 2026, mediante la cual se crea la “Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida”. Según la cartera, se trata de “una medida orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención oportuna de estos casos en el sistema de salud colombiano”.

“Con esta estrategia damos un paso decisivo para que ninguna persona en riesgo quede sin atención. El Código Dorado permitirá activar de manera inmediata al sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna, humanizada y sin barreras frente a situaciones de ideación o intento de suicidio”, explicó Jaramillo.

Puede ver: El ICA confirma brote de influenza aviar en Meta: fue detectado en aves de traspatio

Además, el Código Dorado incluirá medidas concretas dentro del sistema de salud, como atención prioritaria en servicios de urgencias, hospitalización o consulta externa; tamizajes con instrumentos especializados para identificar riesgo suicida; teleorientación en salud mental a través de canales digitales habilitados por EPS, IPS y entidades territoriales; y el registro obligatorio de los casos en el sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA) para hacer seguimiento.

No es la única medida de la estrategia. La resolución también establece una serie de acciones para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Entre ellas están el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud, la estandarización de protocolos clínicos y comunitarios y la ampliación de mecanismos de detección temprana del riesgo en distintos entornos. Por ejemplo, la estrategia plantea que la identificación de señales de alerta no se limite a los servicios de salud. También se promoverá la detección temprana en espacios como instituciones educativas, entornos laborales, escuelas deportivas y artísticas, comisarías de familia y casas de justicia, entre otros escenarios comunitarios.

El documento también subraya que la prevención de la conducta suicida requiere la participación de distintos sectores más allá del sistema sanitario. Por eso, la estrategia plantea una articulación con áreas como educación, trabajo y justicia, así como con organizaciones sociales, líderes comunitarios y redes de apoyo que puedan ayudar a identificar y acompañar a personas en riesgo.

Puede ver: ¿Tener un perro ayuda a nuestra salud y alarga nuestra vida? Esto sugiere la ciencia

Según la nueva norma, las entidades territoriales y los actores del sistema tendrán cinco meses para implementar plenamente estos protocolos y acciones.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Conducta suicida

Minsalud

Prevenir el suicidio

Estrategia para prevenir el suicidio

Salud mental

Noticias de salud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.