Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia ha pagado más de COP 2 billones por este medicamento. ¿Podrá cambiar esa historia?

El medicamento estrella de MSD (o Merck) es el pembrolizumab, que cambió el tratamiento para varios tipos de cáncer. Pero su precio está generando muchas preguntas en el sistema de salud colombiano, que está en serios problemas financieros. Algunos creen que es hora de que el país emule el camino de otros para reducir su valor, pero el laboratorio no está de acuerdo

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sergio Silva Numa, Juan Diego Quiceno y César Giraldo Zuluaga
31 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Un año después de llegar al mercado colombiano, el pembrolizumab fue el medicamento que más creció en ventas.
Un año después de llegar al mercado colombiano, el pembrolizumab fue el medicamento que más creció en ventas.
Foto: Jonathan Bejarano

Lea la primera entrega de este especial sobre medicamentos: Las farmacéuticas les dieron COP 2,3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate.

Hace más de una semana Merck y Moderna hicieron

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

pembrolizumab

keytruda

vacuna contra el cáncer

vacuna

MSD

Merck

farmacéuticas

laboratorios

melanoma

Ministerio de Salud

Premium

PremiumEE

medicamentos

medicamentos en Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.