Colombia ha pagado más de COP 2 billones por este medicamento. ¿Podrá cambiar esa historia?

Un año después de llegar al mercado colombiano, el pembrolizumab fue el medicamento que más creció en ventas. Foto: Jonathan Bejarano

Lea la primera entrega de este especial sobre medicamentos: Las farmacéuticas les dieron COP 2,3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate.

Hace más de una semana Merck y Moderna hicieron