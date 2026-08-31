Colombia ha pagado más de COP 2 billones por este medicamento. ¿Podrá cambiar esa historia?

Un año después de llegar al mercado colombiano, el pembrolizumab fue el medicamento que más creció en ventas.
Foto: Jonathan Bejarano
Lea la primera entrega de este especial sobre medicamentos: Las farmacéuticas les dieron COP 2,3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate.
Hace más de una semana Merck y Moderna hicieron
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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