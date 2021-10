Colombia recibe otras 840.000 dosis de la vacuna de Moderna

Este miércoles, 20 de octubre, llegaron a Colombia otras dosis de la vacuna elaborada por la farmacéutica de Moderna. Se tratan de 840.000 dosis que serán empleadas principalmente para primera dosis de la población entre 12 y 17 años y la dosis de refuerzo para los mayores de 70 años. (Lea: Llegaron a Colombia 100.000 dosis de vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca)

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, aseguró que el grupo poblacional en el que menos avance de vacunación contra el coronavirus se ha observado es en el de 12 a 29 años, “en el cual solo se alcanza el 48 % de los esquemas”, puntualizó.

De acuerdo con Moscoso, “es el grupo con menores coberturas. Si bien los riesgos son menores, no quiere decir que no existan; tienen riesgo de enfermedad severa, pero lo más importante es el riesgo de transmitir a otras personas en su núcleo familiar, en sus entornos; no hay razón para no vacunarnos”. (Puede leer: Combinar vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna es efectivo contra el Covid-19)

Este miércoles, Colombia recibió 840.000 vacunas de Moderna que serán destinadas para segundas dosis, primeras dosis de mayores de 12 años y dosis de refuerzo de población mayor de 70 años. #Vacunémonos✌️ pic.twitter.com/z5HeMy7UUF — MinSaludCol (@MinSaludCol) October 20, 2021

Con corte a las 23:59 del domingo 17 de octubre de 2021, en el país se han aplicado 44.660.557 dosis, de las cuales 24.854.307 son primera dosis, 15.962.776 son segunda dosis, 3.761.904 son de la vacuna de Janssen y 81.570 son dosis de refuerzo. En total se han completado 19.724.680 esquemas de vacunación.

En cuanto a las farmacéuticas, de las 44.660.557 dosis que se han aplicado en territorio nacional 11.773.718 corresponden a Pfizer, 11.536.419 son de Sinovac, 4.601.345 son de AstraZeneca, 3.100.601 son de Moderna y 2.498.306 son de Janssen. (Lea también: Llegaron más de 4 millones de vacunas contra el coronavirus este fin de semana)